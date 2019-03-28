Сотрудники ФСБ не будут сдавать холодное оружие после увольнения

Федеральная служба безопасности разработала проект приказа о том, кто из офицеров ФСБ имеет право после увольнения оставить себе полученный во время службы кортик.

Согласно проекту документа, подписанного директором ФСБ Александром Бортниковым, кортик может быть передан для пожизненного хранения и ношения с военной формой одежды при соблюдении нескольких условий. Во-первых, сотрудник должен быть уволен из органов ФСБ с правом ношения военной формы одежды. Во-вторых, у него должно быть корабельное воинское звание офицера или мичмана и, в-третьих, должны отсутствовать медицинские противопоказания к владению оружием.

Согласно проекту документа, сотрудник, увольняемый со службы в ФСБ, вправе обратиться на имя директора ФСБ России с рапортом о передаче ему кортика для пожизненного хранения и ношения с военной формой одежды. Вместе с кортиком гражданину РФ выдаются в двух экземплярах выписка из приказа о передаче кортика и комплект документов на него. Один комплект остается у владельца кортика, второй - передается в орган Росгвардии для регистрации кортика по месту жительства.

Ранее кортик был исключен из предметов парадной формы одежды военных моряков РФ. При увольнении офицеров, мичманов и прапорщиков ВМФ в запас кортик должен был сдаваться. Вопрос о возможности оставления кортиков на память был поднят в марте на встрече Владимира Путина с представителями общественности Крыма и Севастополя. Один из участников встречи поднял вопрос об упрощении оставления военными кортиков у себя после увольнения. Президент пообещал разобраться с этим вопросом.

Иван Егоров