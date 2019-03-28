Войти
28.03.2019
Российская газета

Сотрудники ФСБ не будут сдавать холодное оружие после увольнения

180
0
0
Сотрудники ФСБ. Архивное фото
Сотрудники ФСБ. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / ФСБ РФ

Федеральная служба безопасности разработала проект приказа о том, кто из офицеров ФСБ имеет право после увольнения оставить себе полученный во время службы кортик.

Согласно проекту документа, подписанного директором ФСБ Александром Бортниковым, кортик может быть передан для пожизненного хранения и ношения с военной формой одежды при соблюдении нескольких условий. Во-первых, сотрудник должен быть уволен из органов ФСБ с правом ношения военной формы одежды. Во-вторых, у него должно быть корабельное воинское звание офицера или мичмана и, в-третьих, должны отсутствовать медицинские противопоказания к владению оружием.

Согласно проекту документа, сотрудник, увольняемый со службы в ФСБ, вправе обратиться на имя директора ФСБ России с рапортом о передаче ему кортика для пожизненного хранения и ношения с военной формой одежды. Вместе с кортиком гражданину РФ выдаются в двух экземплярах выписка из приказа о передаче кортика и комплект документов на него. Один комплект остается у владельца кортика, второй - передается в орган Росгвардии для регистрации кортика по месту жительства.

Ранее кортик был исключен из предметов парадной формы одежды военных моряков РФ. При увольнении офицеров, мичманов и прапорщиков ВМФ в запас кортик должен был сдаваться. Вопрос о возможности оставления кортиков на память был поднят в марте на встрече Владимира Путина с представителями общественности Крыма и Севастополя. Один из участников встречи поднял вопрос об упрощении оставления военными кортиков у себя после увольнения. Президент пообещал разобраться с этим вопросом.


Иван Егоров

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Кортик
Компании
Росгвардия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Медицина
Похожие новости
11.02.2019
Gazeta Finansowa (Польша): российский мыльный пузырь
29.01.2019
«У нас есть не так много времени, чтобы перейти на гражданские рельсы»
21.01.2019
"Черная вода" хочет снова взяться за оружие
30.05.2017
Битва за ствол
15.12.2016
Выбор РИА Новости: главные события 2016 года в сфере обороны и безопасности
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.03 01:41
  • 11
В технополисе ЭРА ужесточают конкурсные процедуры для отбора операторов научных рот
  • 28.03 01:06
  • 51
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 27.03 22:56
  • 50
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля
  • 27.03 22:08
  • 2
"Гражданские самолеты Сухого" и CityJet могут разорвать сотрудничество в 2019 году
  • 27.03 21:03
  • 5
Испытания АК-203 на кучность сняли на видео
  • 27.03 20:59
  • 7
Испытания стреляющего беспилотного летательного аппарата
  • 27.03 20:56
  • 2
Двигатель ПД-14 готов стать главным козырем проекта МС-21
  • 27.03 20:51
  • 1
США озаботились "военным присутствием" России в Венесуэле
  • 27.03 20:50
  • 2
Генерал-майор запаса: виновные в гибели наших военных в Сирии наказаны
  • 27.03 20:44
  • 3
Киргизия собралась повысить плату за аренду земли под российскую военную базу
  • 27.03 20:07
  • 11
Российский суперкомпьютер создали за рекордные сроки
  • 27.03 19:46
  • 27
Помпео объяснил, в чём разница между Крымом и Голанскими высотами
  • 27.03 19:27
  • 2
Украине посоветовали пугать Москву "Точкой"
  • 27.03 19:03
  • 18
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 27.03 17:57
  • 1
В Госдуме отреагировали на сообщения американских СМИ о "Посейдоне"