Почему даже модернизированный Abrams никогда не догонит "Армату"

Дональд Трамп назвал американский Abrams лучшим в истории танком, превосходящим своих конкурентов из России и Китая. А также пообещал выделить на его модернизацию колоссальные 6 млрд долларов. Как относиться к заявлению Трампа о том, что Abrams превосходит российские Т-90 и "Армату"? И не случится ли так, что вскоре модернизированные Abrams окажутся у западных рубежей нашей страны?

Президент Трамп, выступая в среду на танкостроительном заводе в штате Огайо, назвал М1 Abrams лучшим в истории танком. "Мы даем нашим войскам самый эффективный, надежный и боеспособный танк в истории войн, верно. Насколько он сравним с танками, которые делают Китай, Россия и другие, как вы думаете? Мы их победим?" – задался вопросом Трамп и сам себе ответил, что "если конфликт случится, мы будем доминировать на поле боя, и мы победим".

Трамп также сообщил, что в течение трех лет правительство планирует инвестировать 6 млрд долларов в модернизацию M1 Abrams. Стоит отметить, что в феврале в соцсетях появилась первая фотография новейшей модификации Abrams – модели M1A2C.

Нет никаких сомнений: запустить модернизацию танков Вашингтон вынуждает его собственная риторика, помноженная на финансовые аппетиты заокеанского ВПК. Непрерывные заявления Вашингтона о военной угрозе со стороны России и Китая, а также желание вмешаться во внутренние дела то Ирака, то Сирии, то Демократической Республики Конго, то Венесуэлы дают весомые аргументы оружейному лобби для выбивания новых выгодных госзаказов.

Против кого же Пентагон собирается применять новые обновленные танки? Такие машины – незаменимая вещь в любых локальных конфликтах, считает редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

Abrams числятся в корпусе морской пехоты, которая прилагается к любому экспедиционному корпусу. Например, когда отправляется за границу два–три батальона, то с ними обязательно едут 56 танков Abrams. Обычно их везет танко-десантный корабль. Это у американцев в штатной структуре", – пояснил газете ВЗГЛЯД эксперт.

Теоретически новые танки могут позднее оказаться и в Западной Европе, будучи нацелены против России. По мнению экспертов, Пентагон на полном серьезе готовится применять их и в Третьей мировой войне, в глобальных конфликтах против России или Китая.

"Понятно, что наши танки Т-72, Т-80, Т-90 после модернизации, а также новейший танк "Армата" Т-14 заставили сухопутных генералов из Америки задуматься. Ведь в случае крупных полномасштабных сражений, в том числе и после применения ядерного оружия, наши модернизированные танки практически снесут всю их технику", – заявил Леонков, напомнив, что все современные танки оснащены противорадиационной защитой.

Кстати, уже на этой неделе США начали первую тренировку по переброске контингента в Центральную Европу для отработки быстрого развертывания в случае чрезвычайных ситуаций. Так, 19 марта в Германию прибыли первые 350 бойцов первой танковой дивизии, сообщает Associated Press. Всего должны прибыть 1500 американских военных, после чего они направятся в Польшу, где их будут ждать танки и другое тяжелое вооружение, переброшенное из пункта предварительного складирования в Голландии. Планируется, что американские солдаты проведут совместные учения с польскими войсками.

Как пишет "Спутник", основная задача проводимых учений – отработать стратегию "динамичного применения сил", идея которой состоит в том, чтобы быстро отреагировать на возникшую в Европе угрозу и быстро перебрасывать боеспособные подразделения.

Трамп пытается возродить танкостроение, которое было фактически уничтожено в 2008 году, заявил Леонков. "Он хочет собрать всех специалистов под знамена, чтобы опять все боевые танки появились на поле боя", – подчеркнул собеседник.

Стоит добавить, что практически работы в этой области в Америке были заморожены даже дольше – около 30 лет. А потому сейчас придется восстанавливать все мощности и набирать специалистов чуть ли не с нуля.

Напомним, в бюджетном запросе на 2020-й финансовый год, направленном Белым домом в Конгресс на прошлой неделе, предлагается увеличить расходы на оборону на 5% – до 750 млрд долларов.

А ведь совсем недавно, во времена Обамы, американский генералитет вообще не рассматривал танки как основной вид вооружений, напоминает Леонков.

"Например, в 2016 году компания General Dynamics Corporation презентовала платформу, на которой будет развиваться легкая бронированная техника. Для этой платформы было взято гусеничное шасси британской бронемашины "Аякс". Машина получила название "Гриффин", была вооружена 120-мм орудием. Фактически – танк, но при этом легкобронированный и маневренный. Предполагалось, что именно этот проект придет на смену Abrams", – рассказал эксперт.

"Но выяснилось, что эта легкая бронированная техника хорошо прошивается противотанковыми комплексами РПГ и ПТРК. К тому же на решение Пентагона повлиял танк "Армата Т-14", который имеет необитаемый боевой модуль, повышенную скорострельность и точность стрельбы. В бою с легкобронированными монстрами с большими орудиями он имеет явное преимущество. А вот с Abrams, которые нужно довести до ума и доработать, не так все однозначно", – сказал эксперт.

Восстанавливать танкостроение американские генералы решили, когда увидели успехи российской бронетехники в Сирии, уверен Леонков.

"Правительственная армия на наших Т-72 и Т-90 (правда, их сирийские варианты) достаточно успешно сломала военную машину боевиков,

– подчеркнул эксперт. – Боевики как раз и пользовались легкой техникой – там у них "шахид-мобили". Они перевооружали БМП, наладили подвижную гражданскую технику. Но, как выяснилось, воевать против танков им оказалось все равно не сподручно. Особенно успешной была операция по деблокированию города Дейр-эз-Зора. Там сирийские военные под руководством наших советников показали, как на самом деле воюют наши танки".

В западной прессе действительно бытует мнение, будто бы Abrams является чуть ли не идеальным танком, способным работать в любых климатических условиях. Этому в том числе способствуют голливудские фильмы, где Abrams частенько демонстрируется исключительно с правильных ракурсов и выглядит непобедимым исполином посреди ближневосточных пустынь или горной местности.

Танк стоит на вооружении армий Австралии, а также нескольких арабских стран, в том числе Марокко, Египта и Саудовской Аравии. Кстати, саудиты передали модель M1A2 Abrams своим союзникам в Йемене, воюющим против хуситов. Именно в боях в Йемене недавно и выяснилось, что танк довольно уязвим для огня из РПГ и ПТРК. Не исключено, что Трамп решил модернизировать танк, имея в виду и банальную коммерческую цель – сбывать их за границу. Правда, не очень понятно, как к продаже танков арабским странам отнесется Израиль – ведь на последних моделях стоят именно израильские комплексы активной защиты.

Леонков также обратил внимание на то, что основное противотанковое оружие, которое используется на Ближнем Востоке, ПТРК "Корнет", "очень хорошо пробивает не только Abrams, но и его собрата из Германии – Leopard 2. Чтобы решить этот вопрос, американцы решили прибегнуть к помощи израильских специалистов.

"Активная израильская защита ставится на Abrams, но из-за этого танк набирает вес, который в сумме составляет 60 тонн, и даже превышает эту отметку. Это говорит о том, что Abrams – тяжелый танк", – указал собеседник, объяснив, что это делает его еще более неповоротливым и уязвимым.

"Насчет лучшего танка в мире Трамп погорячился. Это далеко не самый лучший танк, и это показала война в Ираке и во всех остальных странах. В сложных условиях он может ехать не больше 15 минут, поэтому говорить, что это лучший танк в мире, нескромно", – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт по танковому вооружению и технике кандидат военных наук Сергей Суворов.

"Когда я разговаривал с главным инструктором танка Abrams господином Филиппом Леттом, он сказал, что его задача была обеспечить безопасность экипажа. Он разместил во внешней башне вышибные пластины. Но все равно часть боекомплекта находится в корпусе, и при воспламенении даже одного боеприпаса танк и экипаж будут потеряны", – пояснил Суворов и добавил, что по ряду характеристик у нашего Т-90 есть серьезные преимущества.

Стоит отметить, что даже журнал The National Interest не далее как в феврале писал о российском "убийце танков Abrams".

С Суворовым согласился и военный эксперт Антон Лавров. "Заявление о том, что Abrams лучший, можно считать американской пропагандой. Это неплохой танк. Он больше всех воевал из современных зарубежных танков в последние десятилетия, но он не лучший. Поэтому его и модернизируют. Тем более в современных модификациях те же российские Т-90 и израильская Merkava интереснее смотрятся, чем американские Abrams", – полагает Лавров.

Специалисты уверены, что даже после глубокой модернизации Abrams не превзойдет российский Т-90, не говоря уже про "Армату". "Я сомневаюсь в том, что Abrams станет современнее "Арматы". Хотя его и модернизируют, лучше "Арматы" он не будет", – сказал Суворов.

"Даже после модернизации Abrams совершеннее "Арматы" не станет. Главное преимущество "Арматы" в том, что она создавалась с нуля. Это позволило применить в ней полностью новую и перспективную компоновку, то есть безэкипажную башню. Как ни модернизируй существующие иностранные танки, такого уровня защиты экипажа добиться им не удастся", – резюмировал Лавров.

Алексей Нечаев, Никита Коваленко