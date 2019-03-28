Герасимов обсудил военное сотрудничество с командующим Сухопутными войсками Камбоджи

Стороны оценили двустороннее взаимодействие в военной и военно-технической областях

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов обсудил с командующим Сухопутными войсками Камбоджи генерал-лейтенантом Хун Манетом сотрудничество двух стран в военной сфере, сообщает Минобороны России.

"Контакты на таком уровне были осуществлены впервые за последние годы", - говорится в сообщении, распространенном ведомством в среду.

Стороны оценили двустороннее взаимодействие в военной и военно-технической областях. Также Герасимов "выразил заинтересованность в совместной работе по выстраиванию в Азиатско-Тихоокеанском регионе архитектуры равной и неделимой безопасности".