Герасимов обсудил военное сотрудничество с командующим Сухопутными войсками Камбоджи
ВС Камбоджи.
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Стороны оценили двустороннее взаимодействие в военной и военно-технической областях
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов обсудил с командующим Сухопутными войсками Камбоджи генерал-лейтенантом Хун Манетом сотрудничество двух стран в военной сфере, сообщает Минобороны России.
"Контакты на таком уровне были осуществлены впервые за последние годы", - говорится в сообщении, распространенном ведомством в среду.
Стороны оценили двустороннее взаимодействие в военной и военно-технической областях. Также Герасимов "выразил заинтересованность в совместной работе по выстраиванию в Азиатско-Тихоокеанском регионе архитектуры равной и неделимой безопасности".
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