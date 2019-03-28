Войти
28.03.2019
Российская газета

Появление нового полка С-400 под Калининградом прокомментировали в США

192
0
0
Источник изображения: rg.ru

Размещение нового полка систем ПВО С-400 "Триумф" в Калининградской области не оставили без внимания в США.


The National Interest называет С-400 одной из самых востребованных российских боевых систем высокого класса.

"С-400 имеет значительные улучшения по сравнению со своей предшественницей С-300 по нескольким параметрам. С-400 совместима с четырьмя типами ракет: сверхбольшой дальности 40Н6Е (400 км), большой дальности 48Н6 (250 км), средней дальности 9М96Е2 (120 км) и малой дальности 9М96Е (40 км). Что еще более важно, С-400 лучше адаптирована к современному бою, характеризующемуся активным использованием радиоэлектронного подавления и различных анти-"стелс" инструментов", - пишет издание.

The National Interest также пытается разобраться, для чего Балтийский флот наращивает количество С-400 в регионе, где уже имеются "Триумфы". Как считает автор публикации, размещение этих комплексов на Балтике может быть связано с покупкой Польшей системы "Патриот".

Кроме того, оно принесет определенные тактические преимущества. В опубликованном недавно шведском отчете о возможностях российских систем ПВО утверждается, что С-400 можно "перегрузить", нацелив на систему десятки единиц высокоточного оружия. Отражение такого удара заставит "Триумфы" израсходовать все ракеты средней дальности, после чего им потребуется перезарядка, во время которой вражеские самолеты смогут нанести повторный удар. Несмотря на некоторую несостоятельность этой концепции (шведские исследователи не берут в расчет другие комплексы ПВО, которые работают вместе с С-400), развертывание дополнительных батарей "Триумфов" может решить заявленную проблему, сократив временное "окно" перезарядки до минимума.


Руслан Мельников

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
США
Швеция
Продукция
40Н6
С-300
С-400 Триумф
Проекты
БФ
Похожие новости
30.05.2018
Худший кошмар НАТО: российский Калининград вооружен до зубов
26.02.2018
Шоковая терапия для Запада
17.10.2016
"Искандер" — лишь один из типов российских вооружений вблизи Балтийского моря (Svenska Dagbladet, Швеция)
01.04.2015
«Сарматы», в путь
28.07.2009
Кто хозяин в небе?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.03 01:41
  • 11
В технополисе ЭРА ужесточают конкурсные процедуры для отбора операторов научных рот
  • 28.03 01:06
  • 51
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 27.03 22:56
  • 50
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля
  • 27.03 22:08
  • 2
"Гражданские самолеты Сухого" и CityJet могут разорвать сотрудничество в 2019 году
  • 27.03 21:03
  • 5
Испытания АК-203 на кучность сняли на видео
  • 27.03 20:59
  • 7
Испытания стреляющего беспилотного летательного аппарата
  • 27.03 20:56
  • 2
Двигатель ПД-14 готов стать главным козырем проекта МС-21
  • 27.03 20:51
  • 1
США озаботились "военным присутствием" России в Венесуэле
  • 27.03 20:50
  • 2
Генерал-майор запаса: виновные в гибели наших военных в Сирии наказаны
  • 27.03 20:44
  • 3
Киргизия собралась повысить плату за аренду земли под российскую военную базу
  • 27.03 20:07
  • 11
Российский суперкомпьютер создали за рекордные сроки
  • 27.03 19:46
  • 27
Помпео объяснил, в чём разница между Крымом и Голанскими высотами
  • 27.03 19:27
  • 2
Украине посоветовали пугать Москву "Точкой"
  • 27.03 19:03
  • 18
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 27.03 17:57
  • 1
В Госдуме отреагировали на сообщения американских СМИ о "Посейдоне"