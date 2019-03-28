Появление нового полка С-400 под Калининградом прокомментировали в США

Размещение нового полка систем ПВО С-400 "Триумф" в Калининградской области не оставили без внимания в США.

The National Interest называет С-400 одной из самых востребованных российских боевых систем высокого класса.

"С-400 имеет значительные улучшения по сравнению со своей предшественницей С-300 по нескольким параметрам. С-400 совместима с четырьмя типами ракет: сверхбольшой дальности 40Н6Е (400 км), большой дальности 48Н6 (250 км), средней дальности 9М96Е2 (120 км) и малой дальности 9М96Е (40 км). Что еще более важно, С-400 лучше адаптирована к современному бою, характеризующемуся активным использованием радиоэлектронного подавления и различных анти-"стелс" инструментов", - пишет издание.

The National Interest также пытается разобраться, для чего Балтийский флот наращивает количество С-400 в регионе, где уже имеются "Триумфы". Как считает автор публикации, размещение этих комплексов на Балтике может быть связано с покупкой Польшей системы "Патриот".

Кроме того, оно принесет определенные тактические преимущества. В опубликованном недавно шведском отчете о возможностях российских систем ПВО утверждается, что С-400 можно "перегрузить", нацелив на систему десятки единиц высокоточного оружия. Отражение такого удара заставит "Триумфы" израсходовать все ракеты средней дальности, после чего им потребуется перезарядка, во время которой вражеские самолеты смогут нанести повторный удар. Несмотря на некоторую несостоятельность этой концепции (шведские исследователи не берут в расчет другие комплексы ПВО, которые работают вместе с С-400), развертывание дополнительных батарей "Триумфов" может решить заявленную проблему, сократив временное "окно" перезарядки до минимума.

Руслан Мельников