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28.03.2019
Lenta.ru

24 "хищника" F-22 выполнили "слоновью прогулку"

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Источник изображения: lenta.ru

В рамках учений на базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске 24 истребителя F-22 Raptor выполнили совместный взлет. Ролик с выполнением элемента опубликован на YouTube.



Истребители взлетали по очереди с интервалом в несколько секунд. Упражнение "Слоновья прогулка" выполняется для оттачивания управления самолетом в тесном построении, которое необходимо при реальных боевых вылетах. Кроме двух дюжин F-22, в "Слоновьей прогулке" участвовали самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry и стратегический военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III. Указывается, что учения длятся две недели.

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  • В новости упоминаются
Продукция
C-17
E-3
F-22
Проекты
Военные учения
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