24 "хищника" F-22 выполнили "слоновью прогулку"

В рамках учений на базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске 24 истребителя F-22 Raptor выполнили совместный взлет. Ролик с выполнением элемента опубликован на YouTube.

Истребители взлетали по очереди с интервалом в несколько секунд. Упражнение "Слоновья прогулка" выполняется для оттачивания управления самолетом в тесном построении, которое необходимо при реальных боевых вылетах. Кроме двух дюжин F-22, в "Слоновьей прогулке" участвовали самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry и стратегический военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III. Указывается, что учения длятся две недели.