ВМФ России получит до 2027 года более 180 боевых кораблей

В соответствии с Госпрограммой вооружения на 2018 - 2027 годы в состав ВМФ России должно войти более 180 кораблей и судов новых проектов. Только в этом году на флот поступит 15 кораблей и боевых катеров, а также 20 судов обеспечения.

Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу 27 марта в ходе заседание коллегии оборонного ведомства.

"Перед нами стоит задача - создать современные условия стоянки и организации всех видов обеспечения новейших атомных ракетных подводных лодок проектов "Ясень" и "Борей", многоцелевых фрегатов океанской зоны, кораблей, оснащённых высокоточным оружием большой дальности, других кораблей и судов", - подчеркнул Шойгу.

Министр обороны пояснил, что с этой целью ведётся реконструкция существующих и строительство новых пунктов базирования, в частности, в Каспийске - для сил Каспийской флотилии.