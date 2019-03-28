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28.03.2019
Российская газета

Подлодка с "Калибрами" "Великий Новгород" взяла курс на Севастополь

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Источник изображения: Сергей Коньков/ТАСС

Новая подводная лодка Черноморского флота "Великий Новгород" направляется из Средиземного моря в Севастополь. На главную базу флота она прибудет в пятницу, 29 марта, сообщили сегодня в отделе информационного обеспечения ЧФ.

Дизель-электрическая полдлодка "Великий Новгород" серийного проекта 636.3 "Варшавянка" в 2017 году вошла в состав постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море, нанесла удары по позициям боевиков в Сирии крылатыми ракетами "Калибр" из подводного положения.

В Севастополь она прибудет впервые.

Справка "РГ"

ПЛ "Великий Новгород" - одна из шести субмарин, построенных на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге для Черноморского флота. На ЧФ уже поступили ПЛ "Новороссийск", "Ростов-на-Дону", "Старый Оскол" и "Краснодар". Подлодки этой серии считаются одними из наименее шумных в мире. При сравнительно небольших размерах, они вооружены мощными торпедными и ракетными установками. За скрытность в НАТО их прозвали "Черными дырами".


Юлия Крымова (Севастополь)

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Страны
Польша
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Сирия
Компании
Адмиралтейские верфи
Проекты
636.3
877 Палтус
NATO
Калибр КР
ЧФ
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