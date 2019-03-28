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28.03.2019
Росинформбюро

Трансарктика-2019: Новый этап освоения Северного морского пути

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Северный морской путь
Северный морской путь.
Источник изображения: thetimes.co.uk

Экспедиционные мероприятия программы «Трансарктика-2019» разделены на 4 этапа и завершатся в конце сентября 2019 года в порту Владивосток. Северный морской путь станет одним из драйверов развития Арктики.

Экспедиция в 4 этапа

Цель проведения исследований «Трансарктика-2019» – восстановление комплексных научных исследований Арктического региона.

Исследования будут включать высокоширотную Арктику, совершенствование системы гидрометеорологической безопасности морской деятельности России в Арктике для реализации научных и практических интересов государства, предусмотренных Основами госполитики в Арктике до 2020 года и Стратегией развития Арктической зоны РФ и обеспечения нацбезопасности до 2020 года.

Цель проведения исследований «Трансарктика-2019» – восстановление комплексных научных исследований Арктического региона

В рамках проекта пройдёт апробация технологии эксплуатации ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс», проектирование и строительство которой с 2018 года осуществляется по заказу Росгидромета. Реализация проекта позволит вывести исследования высокоширотной Арктики на качественно новый уровень, расширит спектр исследований, а также повысит безопасность труда и улучшит качество жизни сотрудников экспедиции.

Экспедиционные мероприятия программы «Трансарктика-2019» разделены на 4 этапа.

Первый этап экспедиции пройдёт с 20 марта по конец мая. На базе научно-экспедиционного судна «Академик Трёшников» ААНИИ Росгидромета будет организована сезонная дрейфующая научно-исследовательская станция «Северный полюс-2019». Судно будет введено в лёд севернее Земли Франца-Иосифа, откуда начнёт свой дрейф.

Реализация проекта позволит вывести исследования высокоширотной Арктики на качественно новый уровень, расширит спектр исследований

В рамках второго этапа запланирована программа комплексного мониторинга состояния и загрязнения акваторий Баренцева и Карского морей на вековых разрезах на научно-экспедиционном судне «Михаил Сомов» Росгидромета. По маршруту движения судна будут проводиться гидрометеорологические наблюдения, мониторинг ледовой обстановки и животного мира. Исследования позволят получить актуальные данные об океанографических процессах и текущем экологическом состоянии Карского и Баренцева морей.

Третий этап экспедиции «Трансарктика-2019» пройдёт на борту научно-исследовательского судна Росгидромета «Профессор Мультановский». Учёные проведут работу по восстановлению регулярной системы комплексного мониторинга состояния и загрязнения природной среды окраинных арктических морей России – от Чукотского до Баренцева. Выход судна в рейс намечен на июль текущего года из порта Владивосток. Предполагаемая продолжительность рейса составит 90 суток.

Распоряжением от 23.02.2019 №276-р из резервного фонда Правительства выделено 868,75 млн рублей

Четвёртым этапом экспедиции «Трансарктика-2019» станет проект «Арктический плавучий университет» на борту научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов». Во время рейса студенты ведущих российских и зарубежных университетов получат практические навыки работы в высокоширотной Арктике. Выход судна в рейс запланирован на середину июля 2019 года, продолжительность рейса составит 20 суток.

Завершение комплексной научной морской экспедиции «Трансарктика-2019» состоится в конце сентября 2019 года в порту Владивосток с завершением одного из масштабных научных рейсов экспедиции с прибытием судна «Профессор Мультановский».


Безопасность морской деятельности

Исследования «Трансарктика-2019» проводятся в контексте восстановления комплексных научных исследований Арктического региона, включая высокоширотную Арктику.

Во время рейса студенты ведущих российских и зарубежных университетов получат практические навыки работы в высокоширотной Арктике.

Главная цель исследований – совершенствование системы гидрометеорологической безопасности морской деятельности России в Арктике для реализации научных и практических интересов государства.

Ранее стало известно, что распоряжением от 23.02.2019 №276-р из резервного фонда Правительства выделено 868,75 млн рублей для организации и проведения комплексных научных исследований и государственного мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды Арктики с использованием четырёх научно-исследовательских и научно-экспедиционных судов Росгидромета.

Выделенные средства предназначены для комплексных научных исследований и государственного мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды Арктики с использованием четырёх научно-исследовательских и научно-экспедиционных судов Росгидромета.

В рамках экспедиции предусматривается вмораживание в арктические льды научно-экспедиционного судна «Академик Трёшников». Также планируются работы по мониторингу состояния и загрязнения природной среды окраинных арктических морей России на научно-экспедиционном судне «Михаил Сомов» и научно-исследовательском судне «Профессор Мультановский» в рейсе из Владивостока через Берингов пролив до побережья Кольского полуострова, организация образовательного процесса «Плавучий университет» на борту учебно-исследовательского судна «Профессор Молчанов».

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Страны
Россия
Проекты
2020-й год
Арктика
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