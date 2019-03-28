Помпео заявил, что РФ и КНР проводят против Запада "операции влияния"

Россия и Китай ведут против Запада "операции влияния", а администрация США им решительно отвечает, приводит ТАСС фрагмент вступительной речи, с которой госсекретарь Майк Помпео выступит на заседании комитета по ассигнованиям нижней палаты Конгресса.

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Россия в настоящее время представляет угрозы, которые вышли за рамки внешней или военной агрессии, и включают в себя операции влияния, направленные против Америки и Запада

– полагает госсекретарь.

Что касается Китая, то он, по словам Помпео, работает на упреждение, реализуя свою силу и оказывая влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе и за его пределами.

Под руководством президента Трампа США решительно отвечают на подобные агрессивные действия

– говорится в тексте документа.

Госсекретарь добавил, что процветание, будущая безопасность и лидерство США зависит от поддержания свободы в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И с этой целью запрос Госдепа на следующий год предполагает двукратное увеличение помощи странам этого региона.

Слушания будут посвящены бюджетному запросу Госдепа на 2020 финансовый год, который начинается 1 октября.

Проект бюджета уделяет первостепенное внимание противодействию российскому и китайскому "злонамеренному влиянию" в Европе, Евразии, Центральной Азии, в АТР и "содействует дальнейшему укреплению программ Госдепа, направленных против тех, кто совершает злонамеренные действия", подчеркивается в тексте.

День назад пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва никогда "не вмешивалась во внутренние дела других государств, включая электоральные процессы", не собирается вмешиваться, а также категорически против вмешательства других стран" в дела России.