Войти
28.03.2019
Российская газета

Порошенко передал ВСУ новые "танки для бедных" и другую бронерухлядь

191
0
0
Источник изображения: rg.ru

На днях в рамках пропагандистких предвыборных мероприятий Петр Порошенко передал ВСУ партию боевой техники. С самого начала многих наблюдателей насторожило несоответствие того, что декларировалось в официальных украинских сообщениях, конечному результату.

Например, сообщалось, что войска получили более 420 единиц техники, но, судя по размещенному на сайте "Укроборонпрома" видео, боевых машин оказалось в несколько раз меньше.

Кроме пары турецких беспилотников, ничего принципиально нового не показали. Не считать же таковыми "танк для бедных" Т-64БВ образца 2017 года или созданный на базе старого советского БТР-70 бронетранспортер БТР-3ДА.

Что касается "обновленного" Т-64, тут можно вспомнить о ранних сообщениях, где указывалось, что у командира этой машины будет прибор наблюдения с тепловизионным каналом. В этой партии на таком оборудовании, по всей видимости, решили сэкономить, и тепловизор есть только у наводчика. Остальные же ночные средства наблюдения укомплектованы гораздо более дешевыми и менее эффективными электронно-оптическими преобразователями третьего поколения.

Также в этих смертоносных "подарках" от Порошенко удивило наличие давно устаревших вертолетов Ми-2: в условиях современной войны они настолько бесполезны, что о них даже постеснялись упоминать.

На площадке с техникой можно заметить также боевые разведывательно-дозорные машины БРДМ-2Л1, которые, как сообщается, получили современные цифровые радиостанции производства одной из стран НАТО. Во всем остальном это все тот же советский "Бардак", вот только его лишили выдвигаемых дополнительных колес меньшего размера, в бортах сделали дополнительные двери и установили тракторный дизельный двигатель. Если сравнивать эту "модернизацию" с более продвинутыми вариантами из других стран, например, с белорусским "Кайманом", то сравнение будет явно не в пользу украинской версии.


Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Турция
Украина
Продукция
БРДМ-2
БТР-3
БТР-70
Компании
Укроборонпром
Проекты
NATO
БПЛА
Похожие новости
23.03.2016
Лицензия на стабильность
23.12.2015
Петля незалежности
22.09.2014
Пока Порошенко выпрашивает оружие, армия его распродает
05.12.2012
Суета вокруг БТР
16.02.2010
Армия Азербайджана реформируется для реванша
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.03 01:41
  • 11
В технополисе ЭРА ужесточают конкурсные процедуры для отбора операторов научных рот
  • 28.03 01:06
  • 51
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 27.03 22:56
  • 50
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля
  • 27.03 22:08
  • 2
"Гражданские самолеты Сухого" и CityJet могут разорвать сотрудничество в 2019 году
  • 27.03 21:03
  • 5
Испытания АК-203 на кучность сняли на видео
  • 27.03 20:59
  • 7
Испытания стреляющего беспилотного летательного аппарата
  • 27.03 20:56
  • 2
Двигатель ПД-14 готов стать главным козырем проекта МС-21
  • 27.03 20:51
  • 1
США озаботились "военным присутствием" России в Венесуэле
  • 27.03 20:50
  • 2
Генерал-майор запаса: виновные в гибели наших военных в Сирии наказаны
  • 27.03 20:44
  • 3
Киргизия собралась повысить плату за аренду земли под российскую военную базу
  • 27.03 20:07
  • 11
Российский суперкомпьютер создали за рекордные сроки
  • 27.03 19:46
  • 27
Помпео объяснил, в чём разница между Крымом и Голанскими высотами
  • 27.03 19:27
  • 2
Украине посоветовали пугать Москву "Точкой"
  • 27.03 19:03
  • 18
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 27.03 17:57
  • 1
В Госдуме отреагировали на сообщения американских СМИ о "Посейдоне"