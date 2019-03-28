Порошенко передал ВСУ новые "танки для бедных" и другую бронерухлядь

На днях в рамках пропагандистких предвыборных мероприятий Петр Порошенко передал ВСУ партию боевой техники. С самого начала многих наблюдателей насторожило несоответствие того, что декларировалось в официальных украинских сообщениях, конечному результату.

Например, сообщалось, что войска получили более 420 единиц техники, но, судя по размещенному на сайте "Укроборонпрома" видео, боевых машин оказалось в несколько раз меньше.

Кроме пары турецких беспилотников, ничего принципиально нового не показали. Не считать же таковыми "танк для бедных" Т-64БВ образца 2017 года или созданный на базе старого советского БТР-70 бронетранспортер БТР-3ДА.

Что касается "обновленного" Т-64, тут можно вспомнить о ранних сообщениях, где указывалось, что у командира этой машины будет прибор наблюдения с тепловизионным каналом. В этой партии на таком оборудовании, по всей видимости, решили сэкономить, и тепловизор есть только у наводчика. Остальные же ночные средства наблюдения укомплектованы гораздо более дешевыми и менее эффективными электронно-оптическими преобразователями третьего поколения.

Также в этих смертоносных "подарках" от Порошенко удивило наличие давно устаревших вертолетов Ми-2: в условиях современной войны они настолько бесполезны, что о них даже постеснялись упоминать.

На площадке с техникой можно заметить также боевые разведывательно-дозорные машины БРДМ-2Л1, которые, как сообщается, получили современные цифровые радиостанции производства одной из стран НАТО. Во всем остальном это все тот же советский "Бардак", вот только его лишили выдвигаемых дополнительных колес меньшего размера, в бортах сделали дополнительные двери и установили тракторный дизельный двигатель. Если сравнивать эту "модернизацию" с более продвинутыми вариантами из других стран, например, с белорусским "Кайманом", то сравнение будет явно не в пользу украинской версии.

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев