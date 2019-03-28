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28.03.2019
ТАСС

Открылся прием заявок для участия в конкурсе на отправку аудиозаписей на Марс

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Марсоход ExoMars (рендер)
Марсоход ExoMars (рендер).
Источник изображения: © European Space Agency via AP

Имена тех, чьи записи отправят на Марс, определят путем общественного голосования

ПАРИЖ, 27 марта. /ТАСС/. Европейское космическое агентство (ЕКА) объявило о начале акции, позволяющей жителям Земли отправить на Марс свою аудиозапись в рамках проекта ExoMars.

"Уникальная возможность для жителей планеты Земля. Отправьте свою запись на Красную планету на карте памяти, чтобы ее потом транслировал с Марса инструмент платформы ExoMars", - говорится в сообщении, размещенном в Twitter агентства.


На сайте ЕКА отмечается, что окончание срока подачи заявок - 20 апреля. Имена тех, чьи записи отправят на Марс, будут определены путем общественного голосования. Чип памяти, как указывается в сообщении ЕКА, будет хранить 11 звуковых файлов длительностью не более 30 секунд, но только один будет выбран для трансляции на Землю. "Как только тестовый звук будет передан обратно на Землю в виде радиоволн, он будет проанализирован, чтобы подтвердить, что оборудование готово к выполнению своих научных задач", - говорится на сайте агентства.

По словам специалиста ЕКА Жоржа Ваго, "этот конкурс не влияет на миссию, а является лишь творческим способом проверки функциональности прибора". "Мы надеемся, что это вдохновит многих присоединиться к нашему путешествию в поисках признаков жизни на Марсе", - отметил он.

Совместный проект РФ и ЕКА намечен на июль 2020 года. Предполагается, что космический корабль с посадочной платформой и автономным марсоходом Pasteur достигнет орбиты Марса в марте 2021 года.

Одной из основных задач станет исследование грунта при помощи бура, установленного на марсоходе. Все данные будут передаваться на Землю через спутник ExoMars Trace Gas Orbiter, запущенный еще в рамках миссии 2016 года.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
ESA (ЕКА)
Проекты
2020-й год
Марс
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