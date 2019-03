Открылся прием заявок для участия в конкурсе на отправку аудиозаписей на Марс

Имена тех, чьи записи отправят на Марс, определят путем общественного голосования

ПАРИЖ, 27 марта. /ТАСС/. Европейское космическое агентство (ЕКА) объявило о начале акции, позволяющей жителям Земли отправить на Марс свою аудиозапись в рамках проекта ExoMars.

"Уникальная возможность для жителей планеты Земля. Отправьте свою запись на Красную планету на карте памяти, чтобы ее потом транслировал с Марса инструмент платформы ExoMars", - говорится в сообщении, размещенном в Twitter агентства.

