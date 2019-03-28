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28.03.2019
WarSpot

Компания Oshkosh представила новую "медичку"

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Источник изображения: warspot.ru

Компания Oshkosh Defense расширила спектр модификаций бронемашины L-ATV (JLTV). Портал janes.com сообщает о том, что на выставке AUSA Global 2019, проходящей в эти дни в США, представлена новая бронированная медицинская машина Oshkosh L-ATV Ambulance.

Медицинский отсек Oshkosh L-ATV Ambulance позволяет разместить 4 лежачих раненых (больных) или до 8 сидячих пациентов, кроме того, имеется достаточный запас места для любой конфигурации передвижного медицинского оборудования. По словам производителя, защита и маневренность машины позволяют ей действовать в зоне боевых действий наряду с другими представителями семейства L-ATV.

Медицинская машина Oshkosh L-ATV Ambulance.

Источник изображения: oshkoshdefense.com

"В дополнение к способности JLTV защищать и маневрировать, медицинский вариант L-ATV обладает гибкостью и несёт полезные нагрузки, необходимые медикам для транспортировки спасательного оборудования, что позволяет им безопасно и эффективно выполнять свои операции на ходу", — заявил Джордж Мэнсфилд, вице-президент и генеральный менеджер совместных программ Oshkosh Defense.

Автомобиль L-ATV (Light Combat Tactical All-Terrain Vehicle, лёгкий боевой тактический внедорожник) был разработан компанией Oshkosh Defense в 2011 году на базе внедорожника Oshkosh M-ATV класса MRAP (mine resistant ambush protected, защищённый от подрыва и атак из засад). Позже производитель адаптировал машину к условиям тендера Joint Light Tactical Vehicles (JLTV), организованного Минобороны США для замены Humvee. В августе 2015 года компания Oshkosh Defense выиграла тендер на замену бронеавтомобилей в американской армии, а в сентябре 2016 года стартовало производство новых машин.

Oshkosh L-ATV (после победы в тендере эти машины называют JLTV) — бронеавтомобиль массой 6,4 т с адаптивной подвеской (максимальный клиренс — 51 см). Машина пригодна для десантирования на парашютных системах и перевозки по воздуху (в том числе на внешних подвесах вертолётов) и имеет базовое бронирование, защищающее экипаж от огня стрелкового оружия средних калибров, а также подрыва мин и фугасов. При необходимости на автомобиль можно устанавливать дополнительную навесную броню.

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Оригинал публикации
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Страны
США
Продукция
HMMWV
JLTV
M-ATV
Компании
Oshkosh
Проекты
Медицина
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