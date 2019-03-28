В США заложили 23-ю многоцелевую АПЛ класа "Вирджиния"

В США заложили киль очередной многоцелевой атомной подводной лодки SSN-796 "Нью-Джерси" класса "Вирджиния". Торжественная церемония прошла 25 марта на предприятии Newport News Shipbuilding компания Huntington Ingalls Industries, сообщает ЦАМТО.

Источник изображения: Newport News Shipbuilding

АПЛ SSN-796 "Нью-Джерси" станет 23-й субмариной класса "Вирджиния" в составе американского флота. Хотя официально закладка подлодки была проведена только 25 марта этого года, постройка субмарины ведется уже с марта 2016, когда для ее строительства начали резать сталь и изготавливать отдельные элементы корпуса. На сегодняшний день степень готовности АПЛ оценивается в 42%. Передача "Нью-Джерси" в состав ВМС США планируется в 2021 году.

Как ранее сообщалось, в США строительством субмарин класса "Вирджиния" совместно занимаются компании Newport News Shipbuilding (подразделение Huntington Ingalls Industries) и General Dynamics Electric Boat. Они строят определенные компоненты каждой подлодки (50 на 50) и поочередно выполняют их финальную сборку и поставку.

На сегодняшний день построено и передано в состав американского флота 17 субмарин класса "Вирджиния". Всего планируется построить до 30 АПЛ этого типа для замены в составе ВМС США подводных лодок класса "Лос-Анджелес".

Подводные лодки класса "Вирджиния" являются многоцелевыми АПЛ, предназначенными для борьбы с подводными лодками и надводными кораблями противника, нанесения ударов по наземным целям крылатыми ракетами, установки морских мин и т.д. Водоизмещение достигает 7800 тонн, длина – 115 метров. Способны развивать под водой скорость до 34 узлов. Предельная глубина погружения – около 500 метров. Экипаж субмарины – 134 человека, включая 14 офицеров. Помимо крылатых ракет "Томогавк" они вооружены четырьмя 533-мм торпедными аппаратами.