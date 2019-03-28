В ходе визита Путина в Бишкек планируется подписать документ о военной базе РФ

Во время государственного визита президента РФ Владимира Путина в Бишкек 28 марта предполагается подписать документ, вносящий изменения в договор о военной базе РФ, в том числе по вопросу увеличения стоимости аренды, передает РИА Новости сообщение помощника главы государства Юрия Ушакова.

Источник изображения: Минобороны РФ

По словам Ушакова, документ вносит некоторые изменения и дополнения, касающиеся статуса и условий пребывания российского соединения, которые были закреплены в соглашении от сентября 2012 года.

Он отметил, что эти изменения и дополнения должны "пойти на пользу реальному функционированию" военной базы. В подписании этого протокола с уточнениями будет участвовать замминистра обороны РФ Александр Фомин, который включен в состав делегации.

На вопрос журналистов, имеется ли в виду опубликованный недавно проект протокола об увеличении арендной платы, Ушаков ответил: "Да, там и аренда, там и некоторые организационные вопросы будут".

Он добавил, что указанный протокол необходим, поскольку основополагающий договор заключен в 2012 году и некоторые изменения уже назрели.

Напомним, авиабаза "Кант" была открыта в Киргизии в октябре 2015 года как авиационная компонента Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ сроком на 15 лет. Согласно договору арендная плата с России не взималась. В 2009 году срок действия соглашения продлили на 49 лет с возможностью автоматического продления на 25-летние периоды. C января 2017 года входит в состав сформированной Объединенной российский военной базы на территории Киргизии (авиабаза, испытательная база ВМФ на Иссык-Куле и узел дальней связи ВМФ РФ). Во вторник на сайте правовой информации был опубликован проект протокола о внесении изменений в соглашение от 2012 года, согласно которому стороны договорились повысить ежегодную плату за землю под объединенной базой на $291 тыс. Согласно сообщениям СМИ, арендная плата в настоящее время составляет $4,5 млн.