На Украине обнаружили "российский" ЗРК "Печора" и передали его ВСУ

36 российских зенитных ракет "земля-воздух" для зенитно-ракетного комплекса С-125 "Печора" обнаружили украинские правоохранители в Одесской области. Об этом сегодня на заседании кабмина Украины заявил генпрокурор Украины Луценко.

Источник изображения: Минобороны Украины

По его словам, одесские правоохранители обнаружили контрабандный груз, который пытались тайно переправить в африканскую страну Эритрею. В составе груза находились 36 ракет "земля-воздух" ЗРК С-125 "Печора" и сам ракетный комплекс. Генпрокуратурой Украины был сделан вывод, что данный комплекс с боеприпасами контрабандой пыталась переправить в Африку Россия, а в схеме участвовали представители Рособоронэкспорта и украинские посредники. Пр этом дата, когда был якобы изъят контрабандный груз, не называется.

Изъятый комплекс вместе с боеприпасами Луценко и главный военный прокурор Украины Матиос предложили передать вооруженным силам Украины.

Анатолий Матиос по этому поводу заявил, что на основании ареста данное имущество, а именно боеприпасы и ракетный комплекс, предлагается передать в ВСУ. В случае положительного решения правительства, ВСУ в течении недели получат на боевое дежурство "современный ракетно-зенитный комплекс в составе целого дивизиона пригодных для использования и боевого применения ракет российского комплекса "Печора".

Отметим, что зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-125 "Печора" разрабатывался как комплекс для борьбы с маловысотными пилотируемыми и беспилотными аэродинамическими целями в диапазоне высот от 20 метров до 18 км и на дальности от 3,5 до 25 км.