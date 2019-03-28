Эксперт назвал ожидаемой новость о сбитом Индией спутнике

Новость о поражении Индией спутника на низкой орбите была ожидаемой, потому что Нью-Дели ведет испытания современных баллистических ракет, способных подниматься на околоземную орбиту, в течение последних 10 лет. Об этом в беседе с "Известиями" рассказал руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Ранее 27 марта стало известно, что в Индии провели успешные испытания противоспутникового оружия, был сбит спутник, который находился на высоте 300 км. Об этом заявил премьер-министр страны Нарендра Моди в эфире национального телеканала NDTV.

"Индия заявляет о создании собственного противоспутникового оружия уже около 10 лет. Оружие создавалось организацией оборонных исследований и разработок (ДРДО), отвечающей в Индии за военные инновации. И вот наконец Индия заявляет об успешном испытании системы А-SAT"Миссия Шакти", — сказал Михайлов.

По его словам, по сути, речь идет о пуске баллистической ракеты и попадании в цель на низкой околоземной орбите на высоте 300 км, что для Индии является серьезным прорывом.

"Теперь, по мнению официального Нью-Дели, Индия может защищать себя на земле, воде, в воздухе и космосе, что, учитывая военное обострение с Пакистаном и нестабильность в соседних с Индией государствах, даст этой стране имиджевый эффект, а также отразится на дальнейшем становлении Индии как реальной космической державы", — отметил военный политолог.

Он добавил, что противоспутниковое оружие в сегодняшнем представлении — это высокоточные баллистические ракеты, способные выходить на высоту расположения космических спутников и сбивать не только их, но и специальные спутники-истребители, которые сами уничтожают аппараты противника на орбите.

16 марта сообщалось, что в США ракета Delta IV вывела на орбиту новый секретный военный спутник связи WGS-10.