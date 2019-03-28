Украинский генерал считает, что ВСУ опередили армии НАТО по боевому опыту

В настоящее время можно с уверенностью сказать о том, что украинская армия мало чем отличается от армий стран НАТО, а по боевому опыту даже превосходит их, приводит Голос Украины заявление командующего объединенными силами в Донбассе генерала Сергея Наева.

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По словам Наева, Украина давно и последовательно держит курс на вступление в Североатлантический альянс, но за последние 5 лет она сделала гигантский рывок в этом направлении. Это касается и совместных учений, и совместных действий в составе миротворческих подразделений, и обучения с инструкторами из армий разных стран, и военной науки, и логистики, и всех других сфер военной жизни.

Украинская армия сегодня мало чем отличается от армий стран НАТО, а по боевому опыту – в некоторых вопросах и шагает впереди. Но для вступления в НАТО нужно пройти определенный путь… Однако считаю, что срок вступления Украины в НАТО от нас не так уж и далек

– сказал он.

На вопрос, что бы он хотел передать "российским военным, воюющим в Донбассе", генерал ответил, что "с российскими военными, которые принимают непосредственное участие в агрессии против Украины, каждый день ведется разговор языком украинского оружия". И этот язык "они очень хорошо понимают", добавил Наев.

Напомним, недавно руководство НАТО признало за Украиной статус страны-аспиранта при альянсе, то есть зафиксировало тот факт, что Украина официально добивается членства в организации. В марте Петр Порошенко обратился к генсеку НАТО Столтенбергу с письмом, в котором попросил предоставить Киеву план действий по членству.