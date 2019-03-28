Войти
28.03.2019
Военное обозрение

Украинский генерал считает, что ВСУ опередили армии НАТО по боевому опыту

166
0
0

В настоящее время можно с уверенностью сказать о том, что украинская армия мало чем отличается от армий стран НАТО, а по боевому опыту даже превосходит их, приводит Голос Украины заявление командующего объединенными силами в Донбассе генерала Сергея Наева.

Источник изображения: http://www.golos.com.ua

По словам Наева, Украина давно и последовательно держит курс на вступление в Североатлантический альянс, но за последние 5 лет она сделала гигантский рывок в этом направлении. Это касается и совместных учений, и совместных действий в составе миротворческих подразделений, и обучения с инструкторами из армий разных стран, и военной науки, и логистики, и всех других сфер военной жизни.

Украинская армия сегодня мало чем отличается от армий стран НАТО, а по боевому опыту – в некоторых вопросах и шагает впереди. Но для вступления в НАТО нужно пройти определенный путь… Однако считаю, что срок вступления Украины в НАТО от нас не так уж и далек

– сказал он.

На вопрос, что бы он хотел передать "российским военным, воюющим в Донбассе", генерал ответил, что "с российскими военными, которые принимают непосредственное участие в агрессии против Украины, каждый день ведется разговор языком украинского оружия". И этот язык "они очень хорошо понимают", добавил Наев.

Напомним, недавно руководство НАТО признало за Украиной статус страны-аспиранта при альянсе, то есть зафиксировало тот факт, что Украина официально добивается членства в организации. В марте Петр Порошенко обратился к генсеку НАТО Столтенбергу с письмом, в котором попросил предоставить Киеву план действий по членству.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
NATO
Военные учения
Похожие новости
22.09.2017
Под наблюдением Путина: военные завершили учения "Запад-2017"
24.08.2017
Под прикрытием русофобов НАТО идет на восток
10.11.2016
Российские учения у границ Балтии — серьезный сигнал
01.09.2016
Внезапная проверка боеготовности вооруженных сил России завершается в среду
04.07.2016
Поворот на Восток без Индии невозможен
29.06.2015
Владимир Козин: «"Разрядки 2.0" завтра не жду…»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.03 01:41
  • 11
В технополисе ЭРА ужесточают конкурсные процедуры для отбора операторов научных рот
  • 28.03 01:06
  • 51
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 27.03 22:56
  • 50
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля
  • 27.03 22:08
  • 2
"Гражданские самолеты Сухого" и CityJet могут разорвать сотрудничество в 2019 году
  • 27.03 21:03
  • 5
Испытания АК-203 на кучность сняли на видео
  • 27.03 20:59
  • 7
Испытания стреляющего беспилотного летательного аппарата
  • 27.03 20:56
  • 2
Двигатель ПД-14 готов стать главным козырем проекта МС-21
  • 27.03 20:51
  • 1
США озаботились "военным присутствием" России в Венесуэле
  • 27.03 20:50
  • 2
Генерал-майор запаса: виновные в гибели наших военных в Сирии наказаны
  • 27.03 20:44
  • 3
Киргизия собралась повысить плату за аренду земли под российскую военную базу
  • 27.03 20:07
  • 11
Российский суперкомпьютер создали за рекордные сроки
  • 27.03 19:46
  • 27
Помпео объяснил, в чём разница между Крымом и Голанскими высотами
  • 27.03 19:27
  • 2
Украине посоветовали пугать Москву "Точкой"
  • 27.03 19:03
  • 18
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 27.03 17:57
  • 1
В Госдуме отреагировали на сообщения американских СМИ о "Посейдоне"