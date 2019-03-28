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28.03.2019
Военное обозрение

Индийский лётчик прервал нахождение на "больничном" и отправился в эскадрилью

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Пресс-служба ВВС Индии сообщает о том, что пилот Абхинандан Вартхаман решил досрочно вернуться к месту базирования своей эскадрильи в Сринагаре. Заявлено, что ранее попавший в плен индийский лётчик решил прервать пребывание в 4-недельном отпуске, который был ему предоставлен по медицинским соображениям.

Источник изображения: YouTube

Напомним, что Абхинандан Вартхаман катапультировался с борта самолёта МиГ-21 ВВС Индии 27 февраля после того, как МиГ был поражён ракетой класса "воздух-воздух". По индийской версии, речь идёт о ракете AIM-120 AMRAAM, которую выпускал пилот F-16 пакистанских ВВС.

Обращает на себя внимание то, как досрочный выход с "больничного" Абхинандана Вартхамана комментируют индийские СМИ. Из публикации The Economic Times:

Официальные источники сообщили, что Вартхаман предпочёл отправиться в свою эскадрилью в Сринагар, нежели отправиться в дом своей семьи в Ченнаи, находясь в отпуске.

Теперь лётчик должен пройти дополнительную медкомиссию, чтобы на её основании получить заключение о способности к выполнению задач в воздухе. Отмечено, что медики и командование ВВС Индии должны принять окончательное решение по повод того, сможет ли лётчик и в дальнейшем пилотировать боевые самолёты.

Стоит напомнить, что индийского лётчика пакистанцы освободили 1 марта. При этом индийские СМИ неохотно приводят слова Абхинандана, который в короткой беседе отметил, что в плену с ним обращались хорошо, предоставляя всё необходимое, включающее и медпомощь.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Пакистан
Продукция
AMRAAM
F-16
МиГ-21
Проекты
Медицина
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