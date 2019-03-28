В США оценили вероятность перехвата цели системой ПРО после "тандемного" пуска

Агентство по противоракетной обороне США в партнерстве с отраслевой командой, возглавляемой Boeing, провело испытания национальной стратегической системы противоракетной обороны GMD. Две одновременно выпущенные противоракеты (EKV) компании Raytheon уничтожили реальную межконтинентальную баллистическую ракету, послужившую в данном случае мишенью. О том, что МБР запускалась с Маршалловых островов, ранее сообщало "ВО".

Особенностью тестирования стало то, что система была впервые проверена в так называемом залповом запуске. GMD должна осуществлять перехват МБР и их боеголовок в космическом пространстве, за пределами атмосферы Земли.

Одна из ракет-перехватчиков уничтожила цель, а вторая собрала данные результатах тандемного пуска. Испытания отражают реальный сценарий, так как запуск более одного перехватчика гарантирует уничтожение угрозы вдали от населенных пунктов. Если первый перехватчик поражает цель, второй может переключиться на другую задачу.

Система является одной из самых сложных систем вооружения и служит первой линией противоракетной обороны Соединенных Штатов

- заявил д-р Тейлор У. Лоуренс, президент Raytheon Missile Systems.

После получения данных о слежении и наведении от морских радиолокационных станций Raytheon X-диапазона и РЛС AN/TPY-2 на суше, система идентифицировала угрозу, провел анализ цели и контрмер, и уничтожила ее. Оба радара играют важную роль в поддержке системы GMD.

Источник изображения: Raytheon

Это был одиннадцатый опытный перехват для программы GMD в целом, и второй, когда в когда в качестве цели была использована межконтинентальная баллистическая ракета. На данный момент Raytheon осуществила более 40 успешных опытных космических перехватов.

На 2017-й год GMD насчитывала 44 противоракеты шахтного базирования на территории Аляски и Калифорнии. 20 - модификации EKV CE-I, 10 - модификации EKV CE-II, и 14 – EKV CE-II Block 1.

В нынешнем сообщении была озвучена информация о том, что на данный момент количество ракет-перехватчиков сократилось до 36: они расположены на базах "Форт-Грили" на Аляске и "Ванденберг" в Калифорнии. Однако в конце 2017-го года администрация Трампа запросила у Конгресса выделение средств на закупку еще 20 ракет и обустройство еще одной точки пуска для них.

Как показали испытания, при запуске по баллистической цели одного перехватчика вероятность успешного перехвата составляет 56%, что, по мнению военных, считается неплохим результатом. Две противоракеты увеличивают эту вероятность примерно до 70%. А четыре перехватчика повышают вероятность уничтожения цели уже до 97%.