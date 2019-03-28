Песков переадресовал американской разведке вопрос о противоспутниковом оружии

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать тему испытания Индией противоспутникового оружия, а также вопрос о наличии подобного вооружения у России.

Отвечая на вопрос, испытывала ли Россия противоспутниковое оружие, как об этом сообщала ранее разведка США, пресс-секретарь президента подчеркнул: "Это нужно обращаться к американской разведке, американская разведка должна разъяснить, что они имеют в виду".

Он также не стал комментировать сообщения Нью-Дели об успешном испытании Индией собственного противоспутникового оружия. "Это вопрос к военным специалистам, это не вопрос к администрации президента", – сказал Песков, передает ТАСС.

В среду премьер-министр Индии в обращении к нации сообщил, что страна успешно испытала собственное противоспутниковое оружие, сбив аппарат на низкой околоземной орбите. По его словам, таким образом Индия вошла в число космических сверхдержав после таких стран, как США, Россия и Китай, которые, как утверждает Моди, также имеют такие возможности.

До этого – в феврале Разведуправление Минобороны США в своем докладе утверждало, что Россия может создавать лазерное оружие для уничтожения спутников на орбите, а также выведения из строя датчиков орбитальных систем противоракетной обороны.

Алина Назарова