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28.03.2019
Деловая газета "Взгляд"

Песков переадресовал американской разведке вопрос о противоспутниковом оружии

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Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 27 февраля 2019
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 27 февраля 2019.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Дружинин

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать тему испытания Индией противоспутникового оружия, а также вопрос о наличии подобного вооружения у России.

Отвечая на вопрос, испытывала ли Россия противоспутниковое оружие, как об этом сообщала ранее разведка США, пресс-секретарь президента подчеркнул: "Это нужно обращаться к американской разведке, американская разведка должна разъяснить, что они имеют в виду".

Он также не стал комментировать сообщения Нью-Дели об успешном испытании Индией собственного противоспутникового оружия. "Это вопрос к военным специалистам, это не вопрос к администрации президента", – сказал Песков, передает ТАСС.

В среду премьер-министр Индии в обращении к нации сообщил, что страна успешно испытала собственное противоспутниковое оружие, сбив аппарат на низкой околоземной орбите. По его словам, таким образом Индия вошла в число космических сверхдержав после таких стран, как США, Россия и Китай, которые, как утверждает Моди, также имеют такие возможности.

До этого – в феврале Разведуправление Минобороны США в своем докладе утверждало, что Россия может создавать лазерное оружие для уничтожения спутников на орбите, а также выведения из строя датчиков орбитальных систем противоракетной обороны.


Алина Назарова

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Россия
США
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