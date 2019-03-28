Кремль отреагировал на испытания противоспутникового оружия в Индии

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков дал комментарий по поводу сообщений об успешных испытаниях противоспутникового оружия в Индии.

Журналисты в среду, 27 марта, задали официальному представителю Кремля вопрос, видит ли Москва угрозу в использовании такого вооружения. Песков заявил, что ответ на этот вопрос должны дать военные специалисты.

Пресс-секретарь при этом не стал комментировать заявление индийского премьер-министра Нарендры Моди, который со ссылкой на американскую разведку сообщил, что Россия якобы также испытывала подобное вооружение.

"Это надо к американской разведке с таким вопросом обращаться", — сказал Песков.

27 марта Моди в эфире национального телеканала NDTV рассказал о проведении в стране успешных испытаний противоспутникового оружия. Премьер-министр при этом объявил Индию крупной космической державой.

По его словам, индийские военные сумели сбить аппарат, находившийся на низкой околоземной орбите на высоте 300 км. Моди подчеркнул, что для его страны это историческое событие, отметив, что таким вооружением на сегодняшний день обладают только Россия, США и Китай.