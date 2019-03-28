МИД Индии выступил против гонки вооружений в космосе

При этом ранее Нью-Дели провел испытания собственного противоспутникового оружия

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 марта. /ТАСС/. Индия не намерена вступать в гонку вооружений в космосе и выступает за мирное освоение космического пространства. Об этом говорится в заявлении, размещенном в среду на официальном сайте МИД страны после того, как Нью-Дели провел испытания собственного противоспутникового оружия.

"У Индии нет намерения вступать в гонку вооружений в космосе. Мы всегда утверждали, что космос должен использоваться только в мирных целях. Мы против размещения оружия в космическом пространстве и поддерживаем международные усилия, направленные на укрепление безопасности систем космического базирования", - говорится на сайте ведомства.

МИД Индии отмечает, что испытания не направлены против какой-либо страны, а индийские космические системы никому не угрожают. В то же время правительство Индии привержено обеспечению интересов национальной безопасности и осознает риски, связанные с новыми технологиями.

"Возможности, достигнутые благодаря испытанию противоспутниковой ракеты, обеспечивают надежное сдерживание угроз нашей растущей космической группировке от ракет большой дальности", - отмечается в заявлении.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в телеобращении к нации в среду заявил, что страна успешно испытала собственное противоспутниковое оружие, сбив аппарат на низкой околоземной орбите. Моди отметил, что с этим испытанием Индия вошла в число космических сверхдержав после таких стран, как США, Россия и Китай. Оружие было разработано Индийской организацией оборонных исследований и разработок (ДРДО). Моди поздравил специалистов ДРДО с этим успехом.

"Миссия Шакти"

"Космическая программа Индии - важнейшая составляющая безопасности, социально-экономической инфраструктуры страны. Испытания были проведены, чтобы проверить, что у Индии есть возможность защищать наши космические силы и средства", - подчеркивается в заявлении.

Как сообщает МИД, испытания противоспутниковой ракеты, получившие название "Миссия Шакти", прошли 27 марта, пуск был произведен с ракетного полигона, расположенного на острове Абдул Калам в Бенгальском заливе у побережья восточного штата Одиша. Сбитый аппарат был индийским спутником. Испытания были полностью успешными и достигли всех запланированных результатов.

Индия продемонстрировала способность перехватывать и уничтожать спутники в космосе благодаря технологиям полностью индийской разработки. Ракета-перехватчик, использованная для испытаний, является частью создаваемой в настоящее время национальной системы противоракетной обороны, отмечается на сайте ведомства.

МИД Индии также указывает, что испытания прошли на относительно небольшой высоте, чтобы после них на орбите не осталось никакого космического мусора. Все обломки, на которые распался уничтоженный аппарат, упадут на Землю в течение нескольких недель.