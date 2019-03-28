Кучма получил звание академика Международной академии астронавтики

Вместе со вторым президентом Украины почетными академиками стали второй побывавший на Луне человек Базз Олдрин и участник разработки первого французского спутника астрофизик Жан Бламон

КИЕВ, 27 марта. /ТАСС/. Международная академии астронавтики (МАА), членом которой второй президент Украины Леонид Кучма является с 2010 года, присвоила ему звание Почетного академика. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в среду в президентском фонде Леонида Кучмы "Украина".

"Ранг почетных членов присуждается очень редко. В течение последних 30 лет его получали только крайне выдающиеся члены Академии - такие как Валентина Николаева-Терешкова, Нил Армстронг, Луи Де Бройль, Юрий Гагарин и Джон Гленн. Мы очень гордимся тем, что в знак признания многолетней преданности Академии эта честь выпала и вам. Вы войдете в историю Академии, и мы надеемся, что вы продолжите поддерживать наши усилия", - говорится в приветственном письме в адрес Леонида Кучмы от генерального секретаря Международной академии астронавтики Жана-Мишеля Контана.

Торжественная церемония состоялась в Париже во вторник. Вместе со вторым президентом Украины почетными академиками МАА стали второй побывавший на Луне человек Базз Олдрин, участник разработки первого французского спутника астрофизик Жан Бламон и астронавт Жюли Пейет, которая сейчас является генерал-губернатором Канады.

"Я считаю эту награду признанием не моих личных заслуг перед мировой космонавтикой, а того вклада, который делала и делает в освоение космоса человечеством моя страна. Десятки тысяч украинских ученых, конструкторов, инженеров делают космос ближе к человеку на протяжении многих десятилетий. Космическая деятельность Украины уже давно стала в мире ее визитной карточкой. Я очень надеюсь, что власть моего государства понимает важность этого уникального статуса, и она будет уделять достаточно усилий ради его сохранения", - сказал Кучма.

О Кучме

Леонид Кучма посвятил космосу почти всю свою жизнь. Более 30 лет он отдал конструкторскому бюро "Южное" (первый заместитель генерального конструктора с 1982 года) и производственному объединению "Южмаш" (генеральный директор в 1986-1992 годах). В этот период Леонид Кучма разрабатывал уникальные системы как оборонного назначения (ракета СС-18 "Сатана" и проект "железнодорожного старта" СС-24 или "Скальпель"), так и гражданские, среди которых был "Блок Е" - система для высадки человека на поверхность Луны и его возвращения на орбитальный модуль.

После прихода в политику Кучма смог сделать космос одним из национальных украинских приоритетов. Именно при его президентстве Украина запустила свои первые спутники и получила первого астронавта. В годы пребывания Кучмы на посту президента Украина вошла в первую пятерку стран мира по количеству космических запусков. Ему удалось сделать Украину участницей международного консорциума "Морской старт", для которого была разработана ракета "Зенит-3SL". Именно "Зенит" Илон Маск считает лучшим носителем в мире после своих собственных разработок.