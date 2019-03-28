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28.03.2019
Известия.ru

Индия сбила спутник и объявила себя космической державой

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Источник изображения: Фото: Pixabay

В Индии провели успешные испытания противоспутникового оружия, был сбит спутник, который находился на высоте 300 км. Об этом заявил премьер-министр страны Нарендра Моди в эфире национального телеканала NDTV.

"Индия теперь крупная космическая держава. Меньше чем за три минуты сделанная в Индии противоспутниковая ракета сбила спутник на низкой околоземной орбите", — приводит слова политика телеканал "Звезда".

Моди также подчеркнул, что для его страны это — историческое событие. Таким вооружением на сегодняшний день обладают только Россия, США и Китай. Премьер добавил, что Индия не планирует использовать свои противоспутниковые ракеты A-SAT против других стран и продолжит строго соблюдать все международные конвенции и соглашения в этой сфере.

Как пишет "Федеральное агентство новостей", оружие, которым сбили спутник, создали специалисты Индийской организации космических исследований и разработок (ДРДО). Премьер-министр поздравил экспертов с этим успехом.

16 марта сообщалось, что в США ракета Delta IV вывела на орбиту новый секретный военный спутник связи WGS-10.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Россия
США
Продукция
Delta IV
Компании
ISRO
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