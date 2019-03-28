"Мы великая космическая держава": зачем Индия сбила спутник

Индийцы сбили спутник и объявили себя сверхдержавой

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил во время обращения к нации, что индийские военные сбили спутник на околоземной орбите в рамках испытания антиспутникового оружия. Моди подчеркнул, что теперь Индия является одной из "великих космических держав". Кроме того, премьер-министр заявил, что возможности сбивать спутники есть, в том числе, и у России, США и Китая. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать это заявление.

В Индии успешно прошло испытание противоспутникового оружия. Премьер-министр страны Нарендра Моди заявил, что индийская ракета сбила спутник на околоземной орбите.

"Индия вошла в число космических сверхдержав после таких стран, как США, Россия и Китай. Наше противоспутниковое оружие успешно сбило аппарат на низкой околоземной орбите", - сказал Моди в обращении к нации.

Премьер-министр заявил, что успешное испытание такого типа оружия - это историческое событие. Он также поздравил специалистов индийской организации оборонных исследований и разработок (ДРДО), которые занимались созданием ракеты.

"Только три страны в мире имеют такую возможность - США, Россия и Китай. Это момент гордости для Индии, - сказал Моди. - Индия может защищать себя на земле, воде, воздухе, а теперь и в космосе".

Премьер-министр рассказал, что Индия провела испытания антиспутниковой системы А-SAT в рамках "Миссии Шакти". Оружие поразило цель через три минуты, а сам спутник находился в 300 км от Земли. Нарендра Моди также в своем обращении отметил, что испытание не нарушает международные соглашения. Премьер-министр подчеркнул, что "Миссия Шакти" не направлена против других стран.

О разработке собственной противоспутниковой системы объявил в 2010 году глава ДРДО Виджай Кумар Сарасват. Спустя два года Индия успешно протестировала баллистическую ракету "Агни-5", после чего Сарасват заявил, что организация создаст противоспутниковое оружие.

Тем временем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, видит ли Кремль угрозу в испытании противоспутникового оружия в Индии.

"Это вопрос к военным специалистам. Все-таки это не вопрос администрации президента", - ответил Песков.

Он также не стал комментировать заявления индийского премьера о том, что Россия владеет таким оружием: "Мне пока нечего сказать".

На просьбу прокомментировать заявления военной разведки США о том, что Россия тоже успешно испытывала подобное оружие, Песков сказал, что "нужно обращаться к американской разведке".

"Американская разведка должна разъяснить, что они имеют в виду", - пояснил Песков.

Ранее министерство обороны США выпустило доклад, в котором утверждалось, что Москва и Пекин будут использовать лазерное оружие для разрушения или повреждения американских спутников и их датчиков

Как сообщал в феврале телеканал CNN, американские спутники играют важную роль в космосе, начиная от навигации, нацеливания оружия и сбора разведывательных данных, включая отслеживание программы создания ядерного оружия в Северной Корее и мониторинг военной деятельности России и Китая. Они также содержат датчики, участвующие в обнаружении пусков ракет противника.

В докладе отмечается, что Китай, вероятно, уже располагает небольшими возможностями для применения лазерного наземного оружия против спутниковых датчиков. Россия также разрабатывает систему противоспутникового лазерного оружия для использования их против датчиков космического базирования, уверены авторы доклада.

В 2018 году CNBC со ссылкой на три источника, знакомых с докладом разведки США сообщил, что Россия к 2022 году примет на вооружение противоспутниковое оружие.

Издание сообщало, что "неизвестная ракета", обнаруженная на снимке в сентябре около российского истребителя МиГ-31 может быть макетом нового оружия России.

По словам источников, российское противоспутниковое оружие, прикрепленное к ракете-носителю, предназначено для ударов по спутникам связи и спутникам для фотосъемки, расположенных на низкой околоземной орбите.

Как отмечает CNBC, на низкой околоземной орбите располагаются телескоп "Хаббл" и Международная космическая станция.

По словам одного из источников, первое тестирование макета оружия началось в сентябре и завершится в ближайшее время. В частности, во время первого теста проводятся испытания, которые помогут оценить возможности оружия во время полетов.

По данным телеканала, следующий этап испытаний пройдет в 2019 году.

Анна Юранец