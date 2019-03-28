20 терактов предотвратили в России в 2018 году

В прошлом году на территории России пресечено 20 террористических актов. Как заявил на пресс-конференции в Москве первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета Игорь Кулягин, на стадии подготовки правоохранителям и силовыми структурами в 2018 году было предотвращено 36 преступлений террористической направленности, в том числе 20 терактов.

Представитель НАК особо подчеркнул, что не было допущено терактов на крупных спортивных мероприятиях, в том числе на чемпионате мира по футболу. В целом, по его данным, число преступлений террористической направленности в РФ снижается.

Кроме того, благодаря проведенной профилактической работе 18 человек добровольно отказались от участия в террористической деятельности. Всего же за пять лет спецслужбам удалось склонить к выходу из бандформирований более 300 человек.

В свою очередь, официальный представитель НАК Андрей Пржездомский заявил, что снижение террористической активности на территории РФ, безусловно, важный фактор, но не основание считать, что с терроризмом покончено. По словам Пржездомского, террористы приспособились: они более активно вовлекают молодежь, осуществляют так называемую дистанционную вербовку через интернет. При этом эмиссары террористов часто даже не утруждают себя идеологической работой и материальной подпиткой новых адептов, а просто указывают им цель теракта. Именно поэтому все чаще стали появляться "экономные теракты", совершенные тем что под руку попалось - ножами, топорами и машинами.