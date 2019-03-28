Совфед одобрил закон о штрафах за порчу документов воинского учета

Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) пополнится нормой о штрафе за умышленную порчу или уничтожение документов воинского учета. Такой закон одобрил в среду на пленарном заседании Совет Федерации.

Речь идет об удостоверении гражданина, подлежащего призыву на военную службу, а также временном удостоверении, выданном взамен военного билета. В перечень входят также справка взамен военного билета и персональная электронная карта.

"В диспозицию статьи 21.7 КоАП РФ внесено положение, установившее ответственность граждан, подлежащих воинскому учету, за умышленную порчу или уничтожение таких документов", - говорится в заключении профильного комитета по конституционному законодательству и госстроительству.

Санкции, предусмотренные данной статьей, оставлены без изменений - предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей.

Рассмотрение дел о таких правонарушениях от имени военных комиссариатов осуществляется, в том числе, военными комиссарами муниципальных образований, начальниками отделений военных комиссариатов муниципальных образований.

Галина Мисливская