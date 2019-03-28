ВВС Турции ликвидировали несколько высокопоставленных членов РПК в Ираке

Группа "высокопоставленных террористов" запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) нейтрализована в районе Кандиль (северная часть Ирака) в ходе авиаудара турецкой армии, передает агентство Anadolu.

Источник изображения: https://nyka.livejournal.com

Разработанная турецкой разведкой операция была проведена еще 21 марта, однако известно о ней стало теперь. По словам источников агентства, в результате авианалета ликвидированы "ответственный за внешние связи" РКК Микаил Оздемир (позывной "Навдар"), один из высокопоставленных командиров Эмруллах Дурсун ("Серхат Варто") и ответственный за ситуацию в Кандиле Али Акташ ("Синан Сор").

Кроме того, тяжело ранен один из руководителей РПК Рыза Алтун, известный как "министр иностранных дел".

Место сбора руководства было установлено с помощью разведывательного беспилотника. Координаты были немедленно переданы руководству ВВС Турции. После этого несколько F16 нанесли точечные удары по объектам РПК, рассказал собеседник.

Ранее разведчики получили информацию о том, что Рыза Алтун намерен провести совещание в Кандиле. В связи с этим были взяты под наблюдение все дороги, которыми мог воспользоваться "министр иностранных дел".

Напомним, после возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного противостояния с РПК от рук курдских повстанцев погибли около тысячи полицейских и военных, а также около 500 гражданских лиц.

По данным турецкого военного ведомства, за это время силам безопасности удалось ликвидировать более 10 тыс. членов РПК.