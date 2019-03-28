Войти
28.03.2019
Военное обозрение

ВВС Турции ликвидировали несколько высокопоставленных членов РПК в Ираке

149
0
0

Группа "высокопоставленных террористов" запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) нейтрализована в районе Кандиль (северная часть Ирака) в ходе авиаудара турецкой армии, передает агентство Anadolu.

Источник изображения: https://nyka.livejournal.com

Разработанная турецкой разведкой операция была проведена еще 21 марта, однако известно о ней стало теперь. По словам источников агентства, в результате авианалета ликвидированы "ответственный за внешние связи" РКК Микаил Оздемир (позывной "Навдар"), один из высокопоставленных командиров Эмруллах Дурсун ("Серхат Варто") и ответственный за ситуацию в Кандиле Али Акташ ("Синан Сор").

Кроме того, тяжело ранен один из руководителей РПК Рыза Алтун, известный как "министр иностранных дел".

Место сбора руководства было установлено с помощью разведывательного беспилотника. Координаты были немедленно переданы руководству ВВС Турции. После этого несколько F16 нанесли точечные удары по объектам РПК, рассказал собеседник.

Ранее разведчики получили информацию о том, что Рыза Алтун намерен провести совещание в Кандиле. В связи с этим были взяты под наблюдение все дороги, которыми мог воспользоваться "министр иностранных дел".

Напомним, после возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного противостояния с РПК от рук курдских повстанцев погибли около тысячи полицейских и военных, а также около 500 гражданских лиц.

По данным турецкого военного ведомства, за это время силам безопасности удалось ликвидировать более 10 тыс. членов РПК.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Турция
Продукция
F-16
Проекты
БПЛА
Похожие новости
16.02.2018
Израиль идет к войне с Ираном на территории Сирии
18.01.2016
Военные аспекты российской операции в Сирии
27.03.2013
Новый лидер в торговле оружием
28.07.2011
За последние 10 лет США расширили свою военную сеть в мире ("OpEdNews.com", США)
03.02.2010
Российское оружие не сдает позиций
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.03 01:41
  • 11
В технополисе ЭРА ужесточают конкурсные процедуры для отбора операторов научных рот
  • 28.03 01:06
  • 51
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 27.03 22:56
  • 50
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля
  • 27.03 22:08
  • 2
"Гражданские самолеты Сухого" и CityJet могут разорвать сотрудничество в 2019 году
  • 27.03 21:03
  • 5
Испытания АК-203 на кучность сняли на видео
  • 27.03 20:59
  • 7
Испытания стреляющего беспилотного летательного аппарата
  • 27.03 20:56
  • 2
Двигатель ПД-14 готов стать главным козырем проекта МС-21
  • 27.03 20:51
  • 1
США озаботились "военным присутствием" России в Венесуэле
  • 27.03 20:50
  • 2
Генерал-майор запаса: виновные в гибели наших военных в Сирии наказаны
  • 27.03 20:44
  • 3
Киргизия собралась повысить плату за аренду земли под российскую военную базу
  • 27.03 20:07
  • 11
Российский суперкомпьютер создали за рекордные сроки
  • 27.03 19:46
  • 27
Помпео объяснил, в чём разница между Крымом и Голанскими высотами
  • 27.03 19:27
  • 2
Украине посоветовали пугать Москву "Точкой"
  • 27.03 19:03
  • 18
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 27.03 17:57
  • 1
В Госдуме отреагировали на сообщения американских СМИ о "Посейдоне"