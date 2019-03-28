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28.03.2019
Деловая газета "Взгляд"

Шойгу анонсировал создание единой военно-строительной компании

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу на совместном заседании коллегии министерств обороны РФ и Белоруссии. 24 октября 2018
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на совместном заседании коллегии министерств обороны РФ и Белоруссии. 24 октября 2018.
Источник изображения: © Sputnik

Все военное строительство в России передадут в ведение некоммерческой публично-правовой компании, которая придет на смену Спецстрою, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

Новая структура придет на смену Спецстрою, расформированному на фоне многочисленных скандалов с хищениями и срывом сроков, в том числе на новом российском космодроме Восточный. "Реализация проекта позволит перейти к единой некоммерческой структуре военно-строительного комплекса и наделить ее статусом единственного исполнителя", – сказал Шойгу на коллегии Минобороны.

По слова министра, форма публично-правовой компании была выбрана, чтобы вывести строительство военных объектов из коммерческого сектора экономики, "обеспечить максимальный статус имущественной безопасности комплекса" и "гарантировать соблюдение государственных интересов за счет особого режима внутреннего и внешнего аудита", передает РИА "Новости".

Минобороны совместно с администрацией президента и правительством уже утверждают подходы к формированию компании, отметил глава Минобороны.

Также Шойгу сообщил, что Военно-морской флот России до 2027 года получит более 180 кораблей и судов новых проектов в соответствии с государственной программой вооружения на 2018-2027 годы.

"Сегодняшнее заседание начнем с обсуждения проекта программы "Развитие причального фронта пунктов базирования сил Военно-морского флота до 2030 года". В соответствии с государственной программой вооружения на 2018-2027 годы в состав Военно-морского флота должно войти более 180 кораблей и судов новых проектов", – сказал Шойгу.

По его словам, только в этом году на флот поступит 15 кораблей и боевых катеров, а также 20 судов обеспечения, передает ТАСС.


Алина Назарова

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Спецстрой России
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Восточный Космодром
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