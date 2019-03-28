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28.03.2019
Деловая газета "Взгляд"

Американский суперавианосец сломался на испытаниях

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Источник изображения: Mass Communication Specialist 2nd

Новейший суперавианосец класса "Форд" сломался в ходе испытаний, сообщили источники военно-морского института США.

По данным источников, рабочие обнаружили неисправности в работе паровых турбин корабля, после чего его вернули на верфь, передает РИА "Новости".

Кроме того, у судна обнаружились проблемы с подъемниками для вооружений, что беспокоит чиновников ВМС.

Указывается, что устройства не обладают надежным программным обеспечением, и пока флотским стандартам соответствуют только два подъемника из запланированных одиннадцати.

Отмечается, что два ядерных реактора в ремонте не нуждаются.

Портал Navy Times сообщает, что корабль передадут американскому флоту не раньше октября 2019 года, то есть на три месяца позже запланированного срока.

Новейший авианосец CVN-78 Gerald R. Ford заложили в 2009 году и сдали флоту в 2017 году. Судно обошлось США в рекордные 12,9 млрд долларов.

Всего Пентагон планирует построить от 10 до 12 кораблей класса "Форд".

Напомним, в феврале 2018 года сообщалось, что самый дорогой в мире авианосец США не справляется с простейшими задачами.


Наталья Ануфриева

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
CVN-78
Проекты
Gerald R. Ford
Авианосец
Ядерный щит
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