Американский суперавианосец сломался на испытаниях

Новейший суперавианосец класса "Форд" сломался в ходе испытаний, сообщили источники военно-морского института США.

По данным источников, рабочие обнаружили неисправности в работе паровых турбин корабля, после чего его вернули на верфь, передает РИА "Новости".

Кроме того, у судна обнаружились проблемы с подъемниками для вооружений, что беспокоит чиновников ВМС.

Указывается, что устройства не обладают надежным программным обеспечением, и пока флотским стандартам соответствуют только два подъемника из запланированных одиннадцати.

Отмечается, что два ядерных реактора в ремонте не нуждаются.

Портал Navy Times сообщает, что корабль передадут американскому флоту не раньше октября 2019 года, то есть на три месяца позже запланированного срока.

Новейший авианосец CVN-78 Gerald R. Ford заложили в 2009 году и сдали флоту в 2017 году. Судно обошлось США в рекордные 12,9 млрд долларов.

Всего Пентагон планирует построить от 10 до 12 кораблей класса "Форд".

Напомним, в феврале 2018 года сообщалось, что самый дорогой в мире авианосец США не справляется с простейшими задачами.

Наталья Ануфриева