Компания TAI ведет поиск экспортных заказчиков на БЛА "Анка"

ЦАМТО, 27 марта. Турецкая компания Turkish Aerospace Industries (TAI) в рамках выставки LIMA 2019 представила на статической экспозиции средневысотный разведывательный БЛА большой продолжительности полета "Анка".

Разработавшая БЛА компания TAI активно продвигает его на внешний рынок. Ранее аппарат уже предлагался ВВС Индонезии.

В ходе выставки компания намерена провести переговоры о возможности экспорта БЛА "Анка" с рядом стран Азии, вооруженные силы которых ранее заинтересовались этим аппаратом. В частности, планируется предложить БЛА малазийским ВС.

Как заявлено, БЛА "Анка" класса MALE предназначен для ведения разведки в дневное и ночное время суток в сложных погодных условиях, обнаружения и идентификации целей. БЛА может оснащаться ЭО/ИК полезной нагрузкой, автоматической системой взлета и посадки. БЛА "Анка" принят на вооружение ВС Турции, их общий налет превысил 15000 часов.

Помимо "Анка", на стенде Turkish Aerospace Industries представлены ударные вертолеты T-129 ATAK, многоцелевой вертолет GOKBEY, УТС линейки "Хуркус", легкие штурмовики "Хуркус-C" и модель перспективного турецкого истребителя.