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28.03.2019
Российская газета

Британский вице-маршал посоветовал НАТО не полагаться на F-35

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Источник изображения: rg.ru

Большая часть надежд НАТО на то, чтобы соответствовать вызовам времени, связана с принятием на вооружение истребителей пятого поколения F-35. Однако один этот самолет не изменит соотношение сил в случае большой войны, пишет издание Business Insider.

- Если мы думаем, что надо подождать самолета следующего поколения, и это решит все проблемы, я могу категорически заявить, что мы потерпим неудачу, когда произойдет следующий серьезный конфликт, - отметил вице-маршал Королевских ВВС Саймон Рошель. По его словам, даже к 2030 году 80 процентов боевых самолетов НАТО будут в лучшем случае четвертого поколения.

Вице-маршал считает: вместо того, чтобы требовать все большего совершенства от F-35, нужно оснащать современными технологиями этого истребителя другие боевые самолеты. В частности, речь идет о системе разведки и наблюдения.

Обеспокоенность британского военного по поводу состояния ВВС стран НАТО связана с успехами России по созданию современных систем ПВО, в частности, комплекса С-400. Они обладают большими возможностями, но в то же время обходятся гораздо дешевле, чем программы западных стран по созданию современных истребителей, считает британский вице-маршал. С-400 может обнаружить и сбить "невидимку" F-35 ракетой, которая стоит в несколько сотен раз меньше, чем истребитель.


Алексей Иванов

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Великобритания
Россия
Продукция
F-35
С-400 Триумф
Проекты
NATO
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