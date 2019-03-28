Китайский легкий самолет Xiaoying 700 совершил первый полет

Оригинал взят у коллеги dambiev в Китайский легкий многофункциональный самолет Xiaoying 700 совершил свой первый полет

22 марта 2019 года в городе Сиань провинции Шэньси совершил свой первый испытательный полет легкий многофункциональный самолет Xiaoying 700.

Самолет разработан китайской авиастроительной корпорацией CAIG совместно с компанией China Eastern Airlines (Xi'an) Aircraft Technology и представляет собой легкий многофункциональный самолет авиации общего назначения с независимыми правами интеллектуальной собственности.

Сообщается, что этот проект является ярким примером национальной стратегии развития военно-гражданской кооперации.

Процесс производства летного испытательного образца строго соответствовал правилам Воздушного кодекса гражданской авиации Китая и отвечал самым современным требованиям.

Технические характеристики:

Длина - 8,2 м;

Размах крыльев-11 м;

Высота фюзеляжа-2,62 м;

Максимальная взлетная масса-1110 кг;

Максимальная нагрузка-360 кг.;

Дальность полета -1000 километров;

Крейсерская скорость - 225 км / ч;

Практический потолок - до 4200 метров.

Длина разбега- 280 метров;

Длина пробега -180 метров.