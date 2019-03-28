Китайский легкий самолет Xiaoying 700 совершил первый полет
Оригинал взят у коллеги dambiev в Китайский легкий многофункциональный самолет Xiaoying 700 совершил свой первый полет
22 марта 2019 года в городе Сиань провинции Шэньси совершил свой первый испытательный полет легкий многофункциональный самолет Xiaoying 700.
Самолет разработан китайской авиастроительной корпорацией CAIG совместно с компанией China Eastern Airlines (Xi'an) Aircraft Technology и представляет собой легкий многофункциональный самолет авиации общего назначения с независимыми правами интеллектуальной собственности.
Сообщается, что этот проект является ярким примером национальной стратегии развития военно-гражданской кооперации.
Процесс производства летного испытательного образца строго соответствовал правилам Воздушного кодекса гражданской авиации Китая и отвечал самым современным требованиям.
Технические характеристики:
Длина - 8,2 м;
Размах крыльев-11 м;
Высота фюзеляжа-2,62 м;
Максимальная взлетная масса-1110 кг;
Максимальная нагрузка-360 кг.;
Дальность полета -1000 километров;
Крейсерская скорость - 225 км / ч;
Практический потолок - до 4200 метров.
Длина разбега- 280 метров;
Длина пробега -180 метров.
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