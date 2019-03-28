Первый успешный перехват имитатора МБР двумя американскими противоракетами GBI

Как сообщило Агенство по противоракетной обороне США (US Missile Defense Agency) министерства обороны США, 25 марта 2019 года в очередном испытании комплекса Ground-based Midcourse Defense (GMD) национальной системы противоракетной обороны США был впервые осуществлен успешный кинетический перехват мишени-имитатора межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) залповым пуском двух противоракет GBI.

Запуск первой из двух противоракет GBI комплекса ПРО GMD национальной системы ПРО США c авиабазы Ванденберг в ходе испытания FTG-11 по кинетическому перехвату мишени-имитатора межконтинентальной баллистической ракеты залповым пуском двух противоракет, 25.03.2019 (с) Агентство по противоракетной обороне США

Сообщается, что в ходе испытания, условно обозначенного FTG-11, пуск двух противоракет GBI, условно обозначенных GBI-Lead и GBI-Trail, оснащенных перехватчиками EKV (Exo-atmospheric Kill Vehicle - модификация не сообщается, но, видимо, EKV CE-II Block 1) был произведен с авиабазы Ванденберг (штат Калифорния) по мишени-имитатору МБР, запущенному с полигона на атолле Кваджалейн на Маршалловых островах в Тихом океане, находящемуся на удалении более 4000 морских миль. Первый перехватчик c GBI-Lead успешно поразил мишень, а затем второй перехватчик c GBI-Trail поразил наиболее крупный из обломков мишени.

"Это был первый перехват с помощью GBI сложной представляющей угрозу цели цели в виде МБР, и это был критический рубеж", - заявил генеральный директор Агентства по ПРО генерал-лейтенант ВВС США Сэмюэль А. Гривз, - "система работала именно так, как и была задумана, и результаты этого испытания свидетельствуют о практическом использовании метода залпового пуска в противоракетной обороне. Система GMD жизненно важна для защиты нашей родины, и это испытание демонстрирует, что у нас есть надежное и дееспособное средство против очень реальной угрозы".

Напомним, что предыдущее испытание комплекса GMD национальной системы противоракетной обороны США было произведено 30 мая 2017 года, когда был впервые осуществлен успешный кинетический перехват противоракетой GBI, оснащенной перехватчиком EKV CE-II Block 1, мишени-имитатора МБР.

В настоящее время в составе комплекса GMD национальной системы противоракетной обороны США насчитываются 44 развернутые противоракеты GBI (из которых, предположительно, 18 оснащены перехватчиками модификации EKV CE-I , 16 - перехватчиками модификации EKV CE-II и десять - перехватчиками модификации EKV CE-II Block 1), дислоцированных на объектах ПРО в Ванденберге (четыре противоракеты) и в Форт-Грили (Аляска) (40 противоракет).

До испытания 25 марта всего с 1999 года было произведено 18 натурных испытаний противоракет GBI с перехватом баллистических целей (имитаторов баллистических ракет средней дальности или МБР), причем только десять перехватов были признаны успешными.

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