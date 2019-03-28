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28.03.2019
ЦАМТО

Произведенная в Индии ракета успешно сбила спутник на околоземной орбите

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

ЦАМТО, 27 марта. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что произведенная в стране ракета успешно сбила спутник на околоземной орбите, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на телеканал NDTV.

"Индия теперь крупная космическая держава. Меньше чем за три минуты сделанная в Индии противоспутниковая ракета сбила спутник на низкой околоземной орбите", – заявил премьер, выступая с телеобращением.

Премьер назвал это событие историческим. По его словам, до этого только три страны в мире – США, Россия и Китай – добились таких достижений.

По словам Н.Моди, спутник, который поразила ракета в рамках "миссии Шакти", находился на расстоянии 300 километров от земли. Премьер подчеркнул, что миссия не направлена против какой-либо конкретной страны и не противоречит международным конвенциям и соглашениям, отмечает "РИА Новости".

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Россия
США
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