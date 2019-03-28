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28.03.2019
bmpd.livejournal.com

"Звёздочка" представила первую российскую движительно-рулевую колонку большой мощности

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Оригинал взят у коллеги zvezdochka_ru в "Звёздочка" представила первую отечественную ДРК большой мощности

Центр судоремонта "Звёздочка" (входит в Объединённую судостроительную корпорацию) завершил научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по теме "ДРК9000". В рамках НИОКР выполнена разработка, проектирование, изготовление и испытания опытного образца движительно-рулевой колонки (ДРК) мощностью 9 МВт высокого ледового класса Icebreaker 7.

Разработка перспективного движительного комплекса выполнялась в рамках программы замещения импортных поставок судового оборудования, реализуемой Министерством промышленности и торговли РФ. "Звёздочка" стала первым в России и третьим в мире поставщиком высокомощных движительно-рулевых колонок механического типа.

ДРК9000 предназначена для оснащения ледоколов и судов неограниченного района плавания. Новинка обеспечит судну все ходовые режимы и маневрирование.

- Испытания опытного образца проведены успешно, на базе проекта ДРК9000 предприятие готово серийно выпускать колонки мощностью в диапазоне от 7 до 10 МВт, - отметил директор Центра пропульсивных систем Александр Сивков.

Разработка и проектирование движительно-рулевой колонки велись с учётом экстремальных арктических режимов эксплуатации. В конструкции применяются специальные хладостойкие марки стали. Основные агрегаты и системы изделия устойчивы к воздействию низких температур и механическим нагрузкам. ДРК9000, оснащённая четырехлопастным стальным винтом сборной конструкции, способна, например, осуществлять прорубание льда толщиной до 2,5 метров.

Масса изделия составляет порядка 240 тонн. Полный цикл изготовления занимает до двух с половиной лет. Гарантийный срок эксплуатации - 60 месяцев. "Звёздочка" берёт на себя и обязательства по сервисному обслуживанию.

В планах АО "ЦС "Звёздочка" - серийное изготовление движительно-рулевых колонок большой мощностью до 10 МВт как для отечественного флота, так в перспективе и на экспорт. По оценке экспертов, годовой объём только российского рынка движительных судовых систем высокой мощности составляет порядка 20 млрд руб.

Залогом своевременного и качественного выполнения заказов являются наработанные за время создания линейки движительно-рулевых колонок компетенции и современная инфраструктура. Она включает новый сборочно-испытательный цех, стендовое хозяйство, краны, и другое необходимое оборудование.

За последние 20 лет "Звёздочка" поставила в страны Европы и Азии свыше 400 гребных винтов со съёмными лопастями диаметром от 4 до 9 метров. Винтами ягринской судоверфи оснащены круизные лайнеры, газовозы, танкеры и ледоколы. За минувшие 5 лет предприятие осуществило 18 комплексных поставок высокотехнологичных изделий - движительно-рулевых колонок и подруливающих устройств собственной разработки мощностью от 0,5 МВт до 4,5 МВт.

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Страны
Россия
Компании
Звездочка
Минпромторг РФ
ОСК
Проекты
Арктика
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