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28.03.2019
Российская газета

Австралийских пилотов научат противостоять советскими ЗРК "Квадрат"

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Источник изображения: rg.ru

В Австралии представили полномасштабные макеты зенитного ракетного комплекса "Куб", имеющего обозначение SA-6 по классификации НАТО. Они предназначены для обучения пилотов RAAF - Королевских военно-воздушных сил Австралии.

Австралия находится вдалеке от горячих точек, однако ВВС неоднократно принимали участие в различных войнах и вооруженных конфликтах на стороне США. Из последних можно вспомнить вторжение в Ирак в 2003 году.

Несмотря на относительную малочисленность (менее сотни самолетов F/A-18 различных модификаций), RAAF считаются достаточно боеспособными. А поскольку ЗРК "Куб" в своей экспортной версии "Квадрат" продолжают находиться на вооружении почти двух десятков стран, в том числе Сирии, появление таких макетов на полигонах станет вполне закономерным.

Ранее в Австралии для подготовки сухопутных войск, в частности, экипажей танков М1А1AIM и бронетранспортеров LAV-25, этой же фирмой были созданы макеты боевых машин пехоты БМП-3 и танков Т-80БВ. Военные эксперты раскритиковали их за недостаточную достоверность.

Что же касается макета SA-6, то он выполнен вполне правдоподобно. Например, "ракеты" могут подниматься в боевое положение. К тому же, благодаря своей продуманной конструкции, этот фальшивый ЗРК в прицелах будет засвечиваться как настоящий.

Применение макетов комплексов ПВО в подготовке личного состава ВВС практикуется во многих странах. Например, израильтяне аналогичным образом учатся уничтожать "Квадраты" и ЗРК "Оса". Есть у них и имитации сирийских зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1".


Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Австpалия
Израиль
Ирак
Сирия
США
Продукция
96К6 Панцирь-С1
F-18
LAV-25
M1 Abrams
БМП-3
КУБ
Т-80
Проекты
NATO
Piranha
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