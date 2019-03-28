Австралийских пилотов научат противостоять советскими ЗРК "Квадрат"

В Австралии представили полномасштабные макеты зенитного ракетного комплекса "Куб", имеющего обозначение SA-6 по классификации НАТО. Они предназначены для обучения пилотов RAAF - Королевских военно-воздушных сил Австралии.

SA-6 Targets for the RAAF.

Full sized steel targets which are flat packed, hold an active thermal signature and can be set up anywhere by hand.

The missile bed also elevates. @DefenceConnect @Jdefenseweekly @DG_TRADOC @RAAF_ACAUST https://t.co/30npyeoIj9 pic.twitter.com/7t4W0xOBhu — GaardTech (@GaardTech) 25 РјР°СЂС‚Р° 2019 Рі.

Австралия находится вдалеке от горячих точек, однако ВВС неоднократно принимали участие в различных войнах и вооруженных конфликтах на стороне США. Из последних можно вспомнить вторжение в Ирак в 2003 году.

Несмотря на относительную малочисленность (менее сотни самолетов F/A-18 различных модификаций), RAAF считаются достаточно боеспособными. А поскольку ЗРК "Куб" в своей экспортной версии "Квадрат" продолжают находиться на вооружении почти двух десятков стран, в том числе Сирии, появление таких макетов на полигонах станет вполне закономерным.

Ранее в Австралии для подготовки сухопутных войск, в частности, экипажей танков М1А1AIM и бронетранспортеров LAV-25, этой же фирмой были созданы макеты боевых машин пехоты БМП-3 и танков Т-80БВ. Военные эксперты раскритиковали их за недостаточную достоверность.

Что же касается макета SA-6, то он выполнен вполне правдоподобно. Например, "ракеты" могут подниматься в боевое положение. К тому же, благодаря своей продуманной конструкции, этот фальшивый ЗРК в прицелах будет засвечиваться как настоящий.

Применение макетов комплексов ПВО в подготовке личного состава ВВС практикуется во многих странах. Например, израильтяне аналогичным образом учатся уничтожать "Квадраты" и ЗРК "Оса". Есть у них и имитации сирийских зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1".

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев