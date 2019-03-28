На рынке подводных лодок стало тесно. Каковы новые вызовы для России

На мировом рынке дизельных субмарин усилилось соперничество между Россией, Германией, Францией и Нидерландами, поскольку теперь к этим странам присоединился новый игрок — Китай

Эффективное применение российской военно-морской техники в Сирии создало, казалось бы, все предпосылки для успешного продвижения некоторых ее образцов на мировой рынок. В том числе и дизель-электрических подводных лодок (ДЭПЛ) проекта 636 и различных экспортных вариантов на его основе.

Практически все новые российские лодки проекта 636.3 из состава Черноморского флота наглядно продемонстрировали свою боевую эффективность, успешно отстрелявшись из подводного положения в Средиземноморье по наземным целям в Сирии крылатыми ракетами "Калибр-ПЛ". Одиночные и залповые ракетные удары на дальность до 1500 км наносились этими лодками как самостоятельно, так и в составе оперативных групп, включавших надводные корабли типа фрегатов проекта 11356. Любой из потенциальных заказчиков российских субмарин этого класса мог убедиться в их высоком боевом потенциале, хотя на экспорт эти лодки поставляются не с комплексом "Калибр", а с его экспортным аналогом Club-S, дальность которого в соответствии с режимом контроля за ракетными технологиями (РКРТ) не может превышать 300 км.

Но на международной выставке авиационной и военно-морской техники LIMA 2019 прозвучало неожиданное заявление. Заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Михаил Петухов сообщил ТАСС, что Таиланд и Индонезия решили пока не покупать российские субмарины проекта 636, хотя ранее рассматривались в числе потенциальных покупателей.

Дизель-электрические подводные лодки проекта 636 обладают достойными характеристиками и во многом не только не уступают, но и превосходят конкурентов. Однако принятие решения о закупке этой техники проводится, как правило, на тендерной основе и зависит от множества как объективных, так и субъективных факторов. В Таиланде и Индонезии были приняты решения не в пользу российского предложения Михаил Петухов, заместитель директора ФСВТС

Дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Варшавянка" Источник изображения: © АО "Адмиралтейские верфи"

По его словам, для России это не стало трагедией. "Мы лишь сожалеем, что они, в отличие от специалистов ВМС Китая, Индии, Вьетнама и ряда других стран, пока лишены возможности убедиться в уникальных боевых возможностях подводных лодок проекта 636", — подчеркнул замглавы ФСВТС.

Перспективы экспорта

Решение Таиланда и Индонезии по поводу отказа от приобретения российских ДЭПЛ вряд ли стало сюрпризом для тех, кто следит за ситуацией на мировом рынке подводного кораблестроения. Ее вряд ли можно назвать благоприятной для российских корабелов, это относится даже к такой освоенной нами рыночной нише, каким является Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР). Хотя, как часто подчеркивают различные ответственные руководители в системе военно-технического сотрудничества России с зарубежными странами, созданный ранее задел по экспорту ДЭПЛ в страны АТР создает для нашей страны неплохие перспективы на дальнейшее продвижение этого вида военно-морской техники. Но, возможно, их память "греют" воспоминания былых лет, когда рыночная ситуация в регионе выглядела для нас более оптимистичной.

Действительно, в АТР ранее были поставлены отечественные субмарины проектов 877ЭКМ и 636 (в Индию — 10 единиц проекта 877ЭКМ, Китай — 12 единиц, в том числе 4 единицы проекта 877ЭКМ и 8 проекта 636, Вьетнам — 6 единиц проекта 636.1). Не удалось, правда, в последнее десятилетие продвинуть российские субмарины в Республику Корея, которая выбрала германские субмарины проекта 214 и строит по лицензии девять лодок, Малайзию (эта страна приобрела две французские лодки "Скорпен"), Таиланд (приобрел одну китайскую лодку проекта S26T и оформил опцион еще на две) и Пакистан (будет строить по лицензии восемь китайских лодок проекта 041 "Юань").

Дизель-электрическая подводная лодка Tunku Abdul Rahman типа "Скорпен" Королевских морских сил Малайзии Источник изображения: © REUTERS/Bazuki Muhammad

Если оценивать дальнейшие перспективы экспорта российских субмарин в АТР, то весьма неприятным фактом с далеко идущими последствиями стал выбор нашим стратегическим партнером Индией в 2005 году шести французских "Скорпенов", строящихся в настоящее время по лицензии, хоть и с шестилетней задержкой, на судостроительной верфи Mazagaon Dockyard Limited (MDL). Головная лодка Kalvari была сдана флоту в декабре 2017 года, вторую и третью лодки планируется принять на вооружение в апреле и в конце 2019-го.

Казалось бы, ничего особенного за этим индийско-французским контрактом не стоит, но на самом деле возникает большой вопрос, относящийся к давно обсуждаемой в Индии программе Project 75I стоимостью 500 млрд индийских рупий ($7,8 млрд), предусматривающей постройку шести новых неатомных подводных лодок с воздухонезависимыми энергоустановками (НАПЛ с ВНЭУ) совместным предприятием, организованным частной индийской компанией и выбранным по тендеру зарубежным производителем. Именно в этом тендере планировалось участие АО "Рособоронэкспорт" с ЦКБ МТ "Рубин", предлагающим Индии проект НАПЛ "Амур-1650" (экспортный вариант подлодки проекта 677), оснащенный ВНЭУ. Российское предложение в перспективе могло выглядеть "козырным тузом", поскольку в сотрудничестве с индийско-российской компанией BrahMos Aerospace новая лодка для Индии могла быть оснащена вертикально стартующими сверхзвуковыми ракетами BrahMos подводного базирования, которые могут поражать как надводные, так и наземные цели. Однако как получится на самом деле, никто прогнозировать сейчас не может.

Дизель-электрическая подводная лодка проекта 677 Источник изображения: © АО "Адмиралтейские верфи"

Если раньше представители BrahMos Aerospace упоминали в качестве возможного перспективного носителя своих ракет только российскую НАПЛ, то сейчас они не исключают, что в программе Project 75I ВМС Индии ракеты BrahMos могут быть установлены на подводных лодках других производителей.

Индийская сторона приняла решение об оснащении ракетным комплексом BrahMos шести перспективных НАПЛ, которые будут строиться по программе 75I. Этот комплекс будет установлен на подводных лодках той страны, которая победит в предстоящем тендере Александр Максичев, глава компании BrahMos Aerospace с российской стороны

По его словам, любая из стран, которая намерена победить в тендере по программе 75I, обязана будет интегрировать в конструкцию своей лодки комплекс BrahMos. "Если они хотят выиграть тендер и попасть на индийский рынок, то должны будут "прописать" теперь BrahMos в своей лодке", — отметил представитель BrahMos Aerospace.

Сверхзвуковая противокорабельная ракета BrahMos Источник изображения: © Руслан Шамуков/ТАСС

В настоящее время командование ВМС Индии, в принципе, не возражает против перспективы продолжения лицензионного производства "Скорпенов" и строительства дополнительных французских НАПЛ с ВНЭУ и ударным ракетным комплексом для поражения наземных целей после того, как индийская Mazagaon Dockyard Limited поставит флоту шестую финальную лодку типа "Скорпен" к 2021–2022 годам.

По мнению командования индийских ВМС, практическая реализация программы Project 75I может растянуться по крайней мере на десятилетие, если не дольше. Предполагаемая дата поставки первой подводной лодки флоту в рамках этой программы называется в пределах 2030–2033 годов, но, как это часто случается с реализацией индийских военных программ, этот срок с большой долей вероятности может уйти вправо. И в этой программе, по всей видимости, индийские ВМС сегодня уже не так заинтересованы, как несколько лет назад, поскольку за эти годы в командовании флота сформировалось достаточно влиятельное "французское лобби".

Действительно, кому хочется, чтобы судостроительная верфь MDL потеряла получаемые в настоящее время компетенции при реализации контракта на лицензионное строительство шести французских НАПЛ типа "Скорпен", как это было ранее в 1990-х годах при строительстве германских подводных лодок проекта 209/1500 компании HDW. Вполне разумно и экономично, по мнению командования ВМС Индии, построить дополнительные "Скорпены" до того времени, когда созреет окончательное решение по программе Project 75I.

Дизель-электрическая подводная лодка Karanj типа "Скорпен" ВМС Индии на судостроительной верфи MDL Источник изображения: © EPA-EFE/DIVYAKANT SOLANKI

Есть еще одна техническая деталь, которая в перспективе может сыграть на руку французам в том случае, если тендер по программе Project 75I все же будет объявлен. Отлаженная линия по производству "Скорпенов" на MDL не может использоваться для лицензионного производства подводных лодок других проектов. Кроме того, французы имеют на руках немаловажный козырь — серийно выпускаемую ВНЭУ типа MESMA. Эта ВНЭУ в виде отдельного автономного модуля может как устанавливаться на новых лодках при их строительстве, так и врезаться в корпус любой модернизируемой субмарины. Наличие серийной ВНЭУ создает для французов хороший модернизационный потенциал, который может быть востребован в ближайшей перспективе на индийском рынке.

Новый игрок

Что же касается России, то, согласно заявлению начальника управления кораблестроения ВМФ РФ контр-адмирала Владимира Тряпичникова, российский флот рассчитывает получить готовую ВНЭУ для НАПЛ в 2021–2022 годах. Но даже если эта российская установка будет создана к этому времени, то потребуется провести ее опытную эксплуатацию, устранить замечания и только после этого принять на вооружение. Только после этого установка может получить паспорт экспортного облика и предлагаться на рынок. В то же время отсутствие ВНЭУ на российских субмаринах может в перспективе сделать их невостребованными на мировом рынке военно-морской техники.

Кстати, Китай вряд ли теперь можно рассматривать в качестве покупателя российских подводных лодок. Наш стратегический партнер не только получил хороший опыт эксплуатации 12 российских ДЭПЛ проектов 877ЭКМ и 636, но и сам стал разрабатывать лодки такого типа. Более того, Китай превратился из импортера субмарин в их экспортера, продав к настоящему времени восемь своих лодок Пакистану и одну Таиланду. То есть конкуренция на мировом рынке ДЭПЛ между Россией, Германией, Францией и Нидерландами обострилась, поскольку в настоящее время к этим странам присоединился и новый игрок — Китай.

За исключением 12 подводных лодок российской постройки общая численность субмарин, произведенных китайской судостроительной промышленностью за 20 лет (1995–2016), составила 44 единицы, что соответствует среднему ежегодному темпу строительства на уровне двух лодок. Такие темпы не только позволяют Китаю удовлетворить потребности командования ВМС НОАК, но и обеспечивают реализацию экспортных контрактов на строительство подводных лодок.

Необходимо также учитывать, что реализуемый в настоящее время гособоронзаказ на строительство серии из шести ДЭПЛ проекта 636.3 для Тихоокеанского флота и нескольких подводных лодок проекта 677 для ВМФ в ближайшие годы будет выполнен, а объемы последующих заказов с 2020 года будут сокращены. В связи с этим в перспективе может возникнуть проблема загрузки производственных мощностей АО "Адмиралтейские верфи", где хорошо отлажено производство субмарин как для российского флота, так и на экспорт. И эту проблему необходимо решать уже сегодня.

Николай Новичков