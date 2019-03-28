Обновленный Abrams сравнили с российскими танками в Германии

Западные СМИ признали, что российские танки вынуждают США проводить модернизацию Abrams. Однако их эффективность по сравнению с "Арматой" остается под большим вопросом.

Судя по публикации немецкого издания Stern, основной танк США устаревает в современных условиях. Если в 1980 году его можно было считать новаторской машиной, и благодаря большому количеству улучшений этот танк некоторое время сохранял "хорошую форму", то сейчас "американец" сдал позиции.

"В последние годы мощный танк отстал в плане защиты от противотанковых ракет. Последнему крупному обновлению Abrams уже более десяти лет", - отмечает Stern.

В публикации говорится, что у новой версии танка улучшены возможности для ведения городского боев. В частности, появилась дополнительная броня и возможность вести огонь из пулемета дистанционно, поскольку опыт Ирака показал, что появившийся в люке пулеметчик сразу попадает под огонь снайперов. Упоминается возможность использования новых боеприпасов и вспомогательного двигателя. Одним из ключевых компонентов модернизации стала новая система активной защиты. Также говорится об усилении брони в лобовой части и башне. Причем отмечается, что мощное бронирование является ответом на программу модернизации российской армии.

"Это самый тяжелобронированный Abrams всех времен", - пишет издание о версии M1A2C. Но это обстоятельство является и огромным недостатком модернизированного танка, который из-за своего веса не может соперничать в маневренности и проворности с российскими машинами. Есть сомнения и в других параметрах. Во всяком случае Stern констатирует: "недавно разработанный T-14 "Армата" должен превосходить модернизированный M1A2C".

В публикации отмечается, что основными российскими танками на данный моент являются модернизированные Т-72, Т-90 и Т-80. Также издание обращает внимание на тот факт, что в последней версии T-90MС используется пушка, которой оснастят и "Армату". Это орудие позволяет увеличить огневую мощь танка, не требуя много места в башне. "Можно предположить, что российские Т-72 и Т-80 также будут оснащены им в больших масштабах", - говорится в материале.

"Поскольку Россия обычно выпускает более легкие и мобильные танки, чем страны НАТО, сравнивать их сложно. Тяжелой броне западных танков пртивостоят русские танки, обладающие большей скоростью, маневренностью и надежностью. А с новыми возможности и без того чрезвычайно тяжелых Abrams должен увеличиться и их вес", - пишет немецкое издание.

Руслан Мельников