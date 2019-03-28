Уникальную ночную дозаправку авиации ЮВО показали на видео

В Астраханской области начались учения оперативно-тактической авиации Южного военного округа. В военных маневрах над полигоном Ашулук принимают участие более 30 самолетов и вертолетов 4-й армии ВВС и ПВО.

Как сообщает пресс-служба ЮВО, учения посвящены преодолению системы противовоздушной обороны условного противника, завоевания господства в воздухе, а также уничтожению наземных и воздушных целей ночью и днем. На полигон самолеты переброшены с аэродромов Крыма, Ростовской и Волгоградской областей, Краснодарского края и Ставрополья. Дальность маршрутов составляла более 1000 километров.

Во время перелета бомбардировщики Су-24М и Су-34, а также истребители Су-30СМ произвели дозаправку в воздухе на высоте шесть тысяч метров и на скорости 550-600 километров в час. В качестве воздушного танкера использовался самолет-заправщик Ил-78.

"К дозаправке в воздухе допускаются летчики 1-го и 2-го классов, налет которых составляет более 400 часов. Обучаемые летчики первые 8-10 стыковок совершат с инструкторами, далее 3-4 вылета самостоятельно", - сообщает военное ведомство.

В ходе розыгрышей практических эпизодов самолеты и вертолеты совершать пуски ракет класса "воздух-воздух", отработают бомбометание и стрельбу из авиационных пушек по наземным целям. В свою очередь расчеты зенитных ракетных систем С-400 и "Панцирь-С" совершат практические пуски зенитных управляемых ракет. Завершатся военные маневры 31 марта.

Николай Грищенко