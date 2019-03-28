НАК начал противодействие терроризму в социальных сетях

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Национальный антитеррористический комитет (НАК) зарегистрировал свои официальные страницы в социальных сетях, где начал размещать материалы, посвященные противодействию терроризму, сообщил официальный представитель НАК Андрей Пржездомский в среду на пресс-конференции в Москве.

"Мы сегодня официально заявляем о том, что в социальной сети "ВКонтакте" зарегистрирована и действует страница Национального антитеррористического комитета, которая оперативно наполняется материалами. Есть страница и в YouTube. Сразу это вызвало всплеск интереса молодежи", - сказал Пржездомский.

На пресс-конференции был показан видеоролик о молодом человеке, намеревавшимся сжечь школу и взорвать детский сад.

"Максим Панченко, 21 год", - сказал Пржездомский. По словам представителя НАК, тот окончил лицей, где отмечался скрытным, вспыльчивым, неуравновешенным характером, был агрессивен в общении. В интернете заинтересовался радикальными идеями, нацистской символикой, добавил Пржездомский.

"Стало известно, что он готовит самодельные зажигательные смеси, своего рода самодельные взрывные устройства. Удалось остановить его в этом намерении (совершить преступления - ред.). Он был арестован, сейчас идет следствие. Дело скоро будет передано в суд. Впереди тюрьма", - сказал представитель НАК.

На видео сначала демонстрировались кадры, на которых Панченко кричит, что сожжет детский сад, а потом - фрагменты беседы с ним после задержания. Панченко тихим голосом признался, что в интернете "повелся на провокацию".

"Детский лепет. Даже кажется, что этот человек еще не кричал некоторое время назад, что он хочет сжечь школу и взорвать детский сад. Вот это наглядный пример саморадикализации", - констатировал Пржездомский.