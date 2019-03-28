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28.03.2019
Военно-промышленный курьер

Индия стала "крупной космической державой"

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Источник изображения: vpk-news.ru

Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите.

Об этом объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. Он назвал это крупным прорывом в космической программе страны, передает Reuters.

"Сегодня Индия совершила беспрецедентное достижение, - сказал он. - Индия теперь крупная космическая держава". Моди уточнил, что спутник находился на высоте 300 км. Он подчеркнул, что миссия не была направлена против какой-то конкретной страны. 

Индия стала четвертой страной, которая провела испытание противоспутникового оружия, - после США, России и Китая. Дели развивает свою космическую программу с 1947 года, отмечает РБК.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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Страны
Индия
Китай
Россия
США
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