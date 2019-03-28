Як-130 вызывает интерес у зарубежных заказчиков

Зарубежные заказчики оформили контракты на поставку порядка 100 российских учебно-боевых самолетов Як-130. Об этом сообщил в среду начальник одного из управлений АО "Рособоронэкспорт" Сергей Горбенко на презентации самолета, которая проходит на авиасалоне LIMA 2019.

По его словам, зарубежные заказчики проявляют большой интерес к машине, которая уже стоит на вооружении российских ВКС. "Уже законтрактовано порядка 100 таких самолетов", - цитирует С. Горбенко ТАСС.

Як-130 демонстрирует летные возможности на крупнейшем в Юго-Восточной Азии малайзийском авиасалоне LIMA 2019. Сегодня в странах региона к нему повышенное внимание: российские машины уже поставляются в Бангладеш, Мьянму и Лаос. Есть интерес и со стороны Малайзии. Россия, в свою очередь, готова расширять возможности Як-130 в соответствии с пожеланиями заказчиков.

Россия примет участие в тендере на поставку учебно-боевых самолетов (УБС) в Малайзию и предложит Як-130, сообщил Сергей Горбенко на презентации самолета Як-130.

"Мы планируем принять участие в тендере. Первоначальный этап - 18, а в целом программа на 36 машин", - сказал он, отвечая на вопрос об участии в тендере в Малайзии.

В настоящее время основными конкурентами Як-130 на мировом рынке вооружений являются ряд учебно-тренировочных самолетов (УТС) и УБС производства европейских и азиатских государств. В частности, Малайзия располагает машинами семейства Hawk производства британской компании BAE Systems. По данным из открытых источников, на вооружении страны состоят 10 УТС Hawk 108 и восемь легких истребителей Hawk 208.