В Бразилии заработал российский сервисный центр для боевых вертолетов Миля
Источник изображения: vpk-news.ru
В Бразилии в городе Белу-Оризонти открыт российский сервисный центр по ремонту и обслуживанию боевых вертолетов Ми-35М ВВС латиноамериканской страны.
Об этом сообщил заместитель генерального директора холдинга "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию Ростех) Игорь Чечиков на выставке авиационно-космической и военно-морской техники LIMA - 2019 на малазийском острове Лангкави.
Он отметил, что сервисный центр создавался в рамках офсетного проекта по контракту на поставку Ми-35М.
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