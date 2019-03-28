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28.03.2019
Военно-промышленный курьер

В Бразилии заработал российский сервисный центр для боевых вертолетов Миля

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Бразилии в городе Белу-Оризонти открыт российский сервисный центр по ремонту и обслуживанию боевых вертолетов Ми-35М ВВС латиноамериканской страны.

Об этом сообщил заместитель генерального директора холдинга "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию Ростех) Игорь Чечиков на выставке авиационно-космической и военно-морской техники LIMA - 2019 на малазийском острове Лангкави.

 Он отметил, что сервисный центр создавался в рамках офсетного проекта по контракту на поставку Ми-35М.

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Ми-35
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Компании
Вертолеты России
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