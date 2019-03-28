В Бразилии заработал российский сервисный центр для боевых вертолетов Миля

В Бразилии в городе Белу-Оризонти открыт российский сервисный центр по ремонту и обслуживанию боевых вертолетов Ми-35М ВВС латиноамериканской страны.

Об этом сообщил заместитель генерального директора холдинга "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию Ростех) Игорь Чечиков на выставке авиационно-космической и военно-морской техники LIMA - 2019 на малазийском острове Лангкави.

Он отметил, что сервисный центр создавался в рамках офсетного проекта по контракту на поставку Ми-35М.