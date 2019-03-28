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28.03.2019
Российская газета

Саперы спасли от разрушения мост в Челябинской области

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Источник изображения: Пресс-служба ЦВО

Инженерная бригада Центрального военного округа подорвала лед на реке Сим в Челябинской области. Всего в ходе подготовки к половодью было разрушено пять тысяч квадратных метров ледового покрытия.

Как сообщает пресс-служба ЦВО, подрывные работы проводились в районе моста в Ашинском муниципальном районе, где проживает почти 60 тысяч человек. Переправа в этом месте обеспечивает транспортное сообщение между двумя берегами.

За зиму толщина льда возле моста достигла метра. Для его разрушения группе подрывников, совершивших для этого 150-километровый марш-бросок из Башкирии, потребовалось около 500 килограммов тротила. Всего в ходе противопаводковых мероприятий было разрушено 5 тысяч квадратных метров ледового покрытия.

На территории военного округа сформировано 27 подрывных групп, 12 эвакуацинно-спасательных команд и понтонные подразделения. В случае возникновения опасности на помощь местному населению будут направлены 600 военнослужащих и около 70 единиц техники. В состав групп входят, помимо прочего, автомобили повышенной проходимости, плавающие транспортеры и санитарные машины с медработниками.

Как ранее писала "РГ", в Челябинской области ожидается необычно ранний паводок - в регионе наблюдается двухнедельное опережение среднегодовых температурных значений. В зону риска попали 31 населенный пункт в 20 муниципальных образованиях. Заторы льда могут возникнуть на территории Ашинского, Брединского, Варненского и Троицкого районов. До прихода "большой воды" в этих регионах будет проведена распиловка и подрыв льда. Чернение ледового покрытия (для того, чтобы оно быстрее таяло) намечено в Октябрьском и Ашинском муниципалитетах.


Мария Гафурова

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