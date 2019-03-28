Вместо Спецстроя строительством военных объектов займется новая компания

Все военное строительство в России (ранее на этом специализировался Спецстрой России) передадут в ведение некоммерческой публично-правовой компании. Об этом в среду на коллегии сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

По его словам, военно-строительная публично-правовая компания будет некоммерческой структурой. "Ее наделят статусом единственного исполнителя в области военного строительства", - отметил глава Минобороны России.

Сергей Шойгу пояснил, что форма публично-правовой компании была выбрана для того, чтобы вывести строительство военных объектов из коммерческого сектора экономики, а также с целью обеспечить максимальный статус имущественной безопасности комплекса и гарантировать соблюдение государственных интересов за счет особого режима внутреннего и внешнего аудита.

В настоящее время министерство обороны совместно с администрацией президента и правительством России утверждают подходы к формированию такой компании, уточнил Шойгу.

Напомним, днем ранее Сергей Шойгу сообщил, что в ближайшем будущем у армии может появиться своя киностудия, а в перспективе и армейский кинофестиваль.

Иван Петров