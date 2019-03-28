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28.03.2019
Российская газета

Шойгу рассказал, сколько кораблей получит ВМФ до 2027 года

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Источник изображения: Алексей Ерешко/ТАСС

До 2027 года в состав Военно-морского флота России должны войти более 180 кораблей и судов новых проектов. Об этом в среду на коллегии сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. По его словам, поставки кораблей и судов предусмотрены госпрограммой вооружения на 2018-2027 годы. Министр уточнил, что только в текущем году на флот поступят 15 кораблей и боевых катеров, а также 20 судов обеспечения.

В настоящее время, по словам Сергея Шойгу, перед военными стоит задача - создать современные условия стоянки и организации всех видов обеспечения для новейших атомных ракетных подлодок проектов "Ясень" и "Борей", многоцелевых фрегатов океанской зоны, оснащенных высокоточным оружием большой дальности кораблей и различных судов.

"Для этого уже ведется реконструкция существующих и строительство новых пунктов базирования, в частности, в Каспийске - для сил Каспийской флотилии. Разработанный проект программы, хочу подчеркнуть, направлен не только на реконструкцию причального фронта и объектов инженерной инфраструктуры, но и на оптимизацию количества причалов, что существенно сократит расходы на их содержание", - отметил глава Минобороны России.

В начале марта Сергей Шойгу сообщил, что в текущем году Военно-морской флот России пополнится двумя атомными и одной дизельной подводными лодками.


Иван Петров

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