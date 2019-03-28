Легендарный самолёт-разведчик U-2 получил новую аппаратуру разведки

В Соединенных Штатах закончены испытания разработанной компанией Raytheon новой радиолокационной станции ASARS-2B с синтезированной апертурой для высотных самолетов-разведчиков U-2 Dragon Lady. Об этом пишет интернет-издание "Nplus1" со ссылкой на пресс-службу компании-разработчика.

Источник изображения: U.S. Air Force

Самолеты-разведчики U-2 стояли на вооружении ВВС США и в период с 1956 по 1960 год провели 24 разведывательных полета над территорией СССР, пока в мае 1960-го один U-2 не был сбит, после чего полеты разведчиков над Советским Союзом прекратились, хотя продолжались вдоль границ страны.

Созданный в начале 50-х годов прошлого века самолет-разведчик мог развивать скорость до 805 километров в час и выполнять полеты на высоте более 21,3 тысячи метров на протяжении 12 часов. При этом боевой радиус самолета составлял 10,3 тысячи километров.

В 2014 году Конгресс США принял новый бюджет, в котором предусматривал в период до 2019 года списать все стоящие на вооружении самолеты-разведчики, в дальнейшем заменив их стратегическими беспилотниками RQ-4 Global Hawk. Основной причиной называлось устаревание самолета и значительная по сравнению с БЛА стоимость одного летного часа (36 тысяч долларов для U-2 против 24 тысяч у RQ-4 Global Hawk). Однако в 2017 году от планов списания самолетов отказались, заявив о необходимости разработки для U-2 новой аппаратуры наблюдения и разведки.