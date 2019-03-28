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28.03.2019
Военное обозрение

ВМФ РФ получит 180 кораблей и судов до 2027 года

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Российский флот до 2027 года получит около 180 кораблей и судов обеспечения новых проектов в соответствии с госпрограммой вооружения, приводит ТАСС заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Источник изображения: https://www.youtube.com

Об этом Шойгу сообщил на коллегии военного ведомства. Заседание началось с обсуждения проекта программы "Развитие причального фронта пунктов базирования сил ВМФ до 2030 года".

В соответствии с госпрограммой вооружения на 2018-2027 годы в состав флота должно войти около 180 кораблей и судов новых проектов

– сказал министр.

Он уточнил, что в текущем году флоту будут переданы 15 кораблей и боевых катеров, а также 20 судов обеспечения.

Шойгу подчеркнул, что перед ведомством стоит задача по созданию современных условий стоянки и организации всех видов обеспечения новейших АПЛ проектов "Борей" и "Ясень", фрегатов океанской зоны и других кораблей, оснащенных высокоточным оружием большой дальности.

По его словам, в настоящее время с этой целью проводится строительство новых и реконструкция уже существующих пунктов базирования.

Министр добавил, что проект предусматривает не только реконструкцию причального фронта, но и оптимизацию количества причалов, что в итоге значительно сократит расходы на их содержание. Он отметил, что проект подготовлен исходя из выделенных военному ведомству средств, и не требует дополнительного финансирования.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
955 Борей
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