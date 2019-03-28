Трамп: Сделаем Abrams самым дорогим танком в мире!

Американский президент лоббирует интересы израильского ВПК

Президент США Дональд Трамп на днях анонсировал модернизацию американского основного боевого танка (ОБТ) Abrams M1A2C, который он назвал "лучшим в мире". Стоимость предполагаемых работ, которые начнутся уже в текущем году, составит, согласно заявлению американского лидера, $6 млрд, а в 2019 на модернизацию 135 машин должно быть освоено $1,5 млрд.

Как мы видим, стоимость работ только для одной машины превышает 11 миллионов долларов, что в два раза больше исходной стоимости танка.

В свете такой невероятной стоимости главной интригой этой затеи является перечень работ, которые будут проведены с Abrams в процессе его модернизации. Сегодня стало известно несколько больше о деталях этой программы. Прежде всего, усовершенствовать будут не все танки, находящиеся на вооружении сухопутных войск, национальной гвардии и корпуса морской пехоты, а уже прошедшие модернизацию в 2015 году и получившие наименование М1А2 SEPv.3, а также модернизированную систему управления огнем и возможность стрельбы "умными" снарядами с программируемым взрывателем.

Новая же модернизация коснется, прежде всего, вопросов защищенности ОБТ. Как известно, Abrams слабозащищен в боковых и верхней проекциях, но при этом так перетяжелен, что повесить на него дополнительный экран решительно невозможно. Поэтому обновленные в рамках озвученной программы танки просто получат израильский комплекс активной защиты (КАЗ) Trophy HV (Heavy Vehicles). Комплекс этот имеет в целом очень неплохую репутацию, основанную, впрочем, скорее на заявлениях разработчиков и производителей израильских компаний Rafael Industries и IAI.

Реального опыта боевого применения пока что крайне мало – всего несколько эпизодов перехватов ракет, выпущенных из РПГ-7 и ПТРК "Корнет" в Секторе Газа. При этом известен как минимум один случай, когда КАЗ отработал по своему бронетранспортеру, оказавшемуся рядом с оснащенной комплексом "Меркавой".

Кроме того, Trophy бесполезен против артиллеристских снарядов, в том числе, и против автоматической 30-мм пушки, чьи снаряды разносят боковую и кормовую броню Abrams. В любом случае очевидно, что вопреки декларированному Трампом намерению "сделать Америку вновь великой", значительная часть выделенного на модернизацию ОБТ транша пойдет не американскому ВПК, а израильским оружейникам, чьи интересы в данном случае и продвигает американский глава.

В дополнение к этому Abrams M1A2 SEPv3 получит "искусственный интеллект", включающий систему самодиагностики, встроенное обучающее оборудование, канал передачи данных о боеприпасах, а также встроенную защиту от самодельных взрывных устройств, новый вспомогательный блок питания и новую систему подачи топлива, снижающую риск пожара. При этом у ОБТ остаются нерешенными такие проблемы как, например, крайне архаичное ручное заряжание пушки, значительно снижающее скорострельность и "включающее" не слишком желательный "человеческий фактор".

Можно констатировать, что возможность таким путем превратить Abrams M1A2 в "лучший в мире" танк вызывает сомнение, но тот факт, что в результате такой модификации он станет самым дорогим в истории танком, неоспорим.

Борис Джерелиевский

Газета "Военно-промышленный курьер",